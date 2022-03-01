آداب عين شمس تعيد تقديم ورشة العمل التأهيلية للراغبين في الالتحاق بالملتقى التوظيفي

تستعد جامعة عين شمس للملتقى التوظيفي المقرر إطلاقه في ١٩ مارس ٢٠٢٢ ، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وانطلاقا من دورها في دعم ومساندة أبنائها الطلاب للحصول على فرص عمل وخلق مجالات متنوعة للتوظيف والتأهيل لسوق العمل.

قررت كلية الآداب جامعة عين شمس ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومركز التدريب والاستشارات ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية وتنسيق وإشراف الدكتور رشا الديدي وكيلة الكلية وبالتعاون مع مركز التوظيف برئاسة الدكتور ايمن فريد ، إعادة تقديم ورشة العمل التأهيلية للراغبين في الالتحاق بالملتقى التوظيفي، وذلك لتدريبيهم على مهارات كتابة السيرة الذاتية ومهارات التوظيف، والمهارات المؤهلة لحضور ملتقيات التوظيف ، حيث تتناول الورشة تعريف بالملتقى وكيفية الاستعداد له ، كيفية التواصل مع ممثلي الشركات المشاركة في الملتقى ، كيفية رسم الصورة الذهنية وخلق الانطباع الجيد لدى الآخرين ، بناء شبكة العلاقات ، تعقد الورشة يوم ٩ مارس ٢٠٢٢ الساعة ١٢ ظهرا بمدرج غربال .

يقدم الورشة كل من : آلاء ناير منسق التدريب ، واحمد صلاح مرشد التوجيه المهنى .

من الجدير بالذكر أن جميع المحاضرات والورش التي يقدمها مركز التوظيف مجانية لطلبة وخريجي الجامعة مع الالتزام بالحضور ، الذى يعد شرطا أساسيا لحضور الملتقى التوظيفي.

ويستلم المشاركون شهادات رقمية بعد إتمامهم البرنامج.

