آداب عين شمس تعيد تقديم ورشة العمل التأهيلية للراغبين في الالتحاق بالملتقى التوظيفي

تستعد جامعة عين شمس للملتقى التوظيفي المقرر إطلاقه في ١٩ مارس ٢٠٢٢ ، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وانطلاقا من دورها في دعم ومساندة أبنائها الطلاب للحصول على فرص عمل وخلق مجالات متنوعة للتوظيف والتأهيل لسوق العمل.
قررت كلية الآداب جامعة عين شمس ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومركز التدريب والاستشارات ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية وتنسيق وإشراف الدكتور رشا الديدي وكيلة الكلية وبالتعاون مع مركز التوظيف برئاسة الدكتور ايمن فريد ، إعادة تقديم ورشة العمل التأهيلية للراغبين في الالتحاق بالملتقى التوظيفي، وذلك لتدريبيهم على مهارات كتابة السيرة الذاتية ومهارات التوظيف، والمهارات المؤهلة لحضور ملتقيات التوظيف ، حيث تتناول الورشة تعريف بالملتقى وكيفية الاستعداد له ، كيفية التواصل مع ممثلي الشركات المشاركة في الملتقى ، كيفية رسم الصورة الذهنية وخلق الانطباع الجيد لدى الآخرين ، بناء شبكة العلاقات ، تعقد الورشة يوم ٩ مارس ٢٠٢٢ الساعة ١٢ ظهرا بمدرج غربال .
يقدم الورشة كل من : آلاء ناير منسق التدريب ، واحمد صلاح مرشد التوجيه المهنى .
من الجدير بالذكر أن جميع المحاضرات والورش التي يقدمها مركز التوظيف مجانية لطلبة وخريجي الجامعة مع الالتزام بالحضور ، الذى يعد شرطا أساسيا لحضور الملتقى التوظيفي.
ويستلم المشاركون شهادات رقمية بعد إتمامهم البرنامج.