شل تعلن سحب استثماراتها في روسيا بسبب غزو أوكرانيا

أعلنت شركة شل البريطانية، الاثنين، أنها تخطط للخروج من شراكاتها في رأس المال مع عملاق الطاقة الروسي الحكومي (جازبروم) في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت شل في بيان إنها ستتخلى عن مصنع سخالين 2 للغاز الطبيعي المسال الذي تمتلك فيه حصة 27.5%، والذي تملكه وتديره شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم بنسبة 50%.

كما تعتزم الشركة إنهاء مشاركتها في مشروع خط أنابيب "نورد ستريم 2"، حسب وكالة "رويترز".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة شل بن فان بيردن: "لقد تعرضنا لصدمة جراء الخسائر في الأرواح في أوكرانيا، وهو ما نشجبه، نتيجة عمل عدواني عسكري أخرق يهدد الأمن الأوروبي".

وتابع: "قرارنا بالخروج هو قرار نتخذه عن قناعة"، مضيفا أنه "لا يمكننا - ولن نقف - أن نقف مكتوفي الأيدي.. ينصب تركيزنا المباشر على سلامة شعبنا في أوكرانيا ودعم شعبنا في روسيا.. في المناقشة مع الحكومات في جميع أنحاء العالم".

وحتى نهاية 2021، كان لدى شل حوالي 3 مليارات دولار من الأصول غير المتداولة في هذه المشاريع في روسيا، وفقًا للشركة.

وتابع البيان "نتوقع أن يؤثر قرار بدء عملية الخروج من المشاريع المشتركة مع جازبروم والكيانات ذات الصلة على القيمة الدفترية لأصول شل في روسيا ويؤدي إلى انخفاض القيمة".

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "بي بي"، أنها تخطط للتخلي عن حصتها البالغة 20% في "روسنيفت"، التي تسيطر عليها الحكومة الروسية.

فيما قالت شركة "إكوينور" النرويجية إنها ستوقف استثمارها الجديد في روسيا وسوف تبدأ في بيع ممتلكاتها هناك.