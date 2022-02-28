العلاقات الدولية بحلوان : نسعى لتطوير مهارات الباحثين

يطلق مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان العديد من اللقاءات و الندوات الأون لاين لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من أعضاء هيئة التدريس و الإداريين و الطلاب بالجامعة و لتعريفهم بالمنح المقدمة من العديد من الدول و كيفية الاشتراك بها .

وصرحت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان ان الجامعة تسعي دائما على الحصول على للصدارة والمراكز المرتفعة بالتصنيفات الدوليى بالجامعات ، وذالك من خلال دعم وتحفيز الباحثين في القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الإنسانية كافة لتشجيع البحث العلمي .

وأكدت دور مكتب العلاقات الدولية فى متابعة المنح المقدمة والإعلان عنها مع إتاحة الدعم الفني اللازم لتيسير عملية التقدم لأعضاء المجتمع الأكاديمى بالجامعة.



وقد أعلن مكتب العلاقات الدولية لطلاب مرحلة الدراسات العليا بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم لمنحة " daad helmut schmidt scholarship“ بألمانيا للعام الجامعي 2022- 2023.

وأفاد مكتب العلاقات الدولية بأن المنحة مقدمة من مؤسسة DaaD للحصول علي درجة الماجستير من ثماني جامعات المانية في التخصصات التالية "القانون - علم الاقتصاد - العلوم الاجتماعية - العلوم السياسية والإدارة العامة"، منوهة إلى أن المنحة تستمر لمدة سنتين.

وأوضح مكتب العلاقات الدولية انه علي طلاب الدراسات العليا بكليات جامعة حلوان الراغبين في الحصول علي المنحة سرعة تقديم الاوراق المطلوبة في موعد اقصاه ٣١ يوليو ٢٠٢٢.

وأشار مكتب العلاقات الدولية إلى أن المنحة تعمل علي تحسين المستوي البحثي للدارسين و اكسابهم الخبرات المختلفة و تطوير مهاراتهم البحثية .