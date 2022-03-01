مؤلف مسلسل "العائدون": العمل مستوحى من أحداث حقيقية ويناقش ملفات خطيرة

قال السيناريست باهر دويدار، مؤلف مسلسل “العائدون”، إن المسلسل قصة منفصلة عن مسلسل “هجمة مرتدة”، والذي تم عرضه برمضان الماضي.

وأضاف باهر دويدار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي ام سي”، عبر فضائية “دي ام سي”، ان مسلسل “العائدون” مستوحي من أحداث حقيقية وقعت من عام 2018 حتى 2020، وله علاقة بأحداث حقيقية في المنطقة وكيف الدولة المصرية تعاملت مع تلك الملفات الخطيرة وتم تناوله بشكل مختلف عن باقي الأعمال.

وتابع باهر دويدار، أنه انتهينا من تصوير نصف المسلسل، وأنا الأن اكتب الـ5 حلقات الأخيرة، من المسلسل.

وأشار مؤلف مسلسل “العائدون” إلى أن أمير كرارة بيعمل دور جديد وتناول رجل الأمن بشكل مختلف، مؤكدا أنه عملت مع امير في 4 أعمال وهذا هو العمل الخامس.

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