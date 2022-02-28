ميدو يكشف: أهلي جدة لن يتعاقد مع كارتيرون بعد رحيله عن الزمالك

كشف أحمد حسام ميدو حقيقة تعاقد أهلي جدة السعودي مع باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك.



وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أحمد الداموك مدير المركز الإعلامي بنادي أهلي جدة السعودي نفى تماما كل الأنباء المتداولة حول تواصل ناديه مع كارتيرون مشددا على أن المدرب ليس ضمن حسابات النادي السعودي"



وأشار ميدو إلى أن مدرب الزمالك الجديد سوف يصل إلى مصر قبل مباراة الجونة في الدوري، وسيقود الفريق ضد الوداد المغربي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.