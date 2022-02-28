ميدو : مابولولو وأوفا أفضل ثنائي هجومي في الدوري هذا الموسم

أثنى أحمد حسام ميدو على مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري و أحمد أمين أوفا لاعب إيسترن كومباني، مشددا على أن الثنائي الأفضل هجوميا في الدوري المصري هذا الموسم.



وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري مميز ويتصرف بالكرة بشكل صحيح ويتخذ قرارات صحيحة في الملعب"

وأضاف: "أكثر ثنائي هجومي يعجبني في الدوري المصري ومن الصعب استمرارهما في أنديتهم هم أحمد أمين أوفا، مهاجم إيسترن كومباني، ومابولولو مهاجم الاتحاد السكندري"

وختم حديثه قائلا: "الزمالك لم يستفيد من أحمد سمير لاعب طلائع الجيش الحالي بالشكل الأمثل"