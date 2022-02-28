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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو : مابولولو وأوفا أفضل ثنائي هجومي في الدوري هذا الموسم

صدى البلد

أثنى أحمد حسام ميدو على مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري و أحمد أمين أوفا لاعب إيسترن كومباني، مشددا على أن الثنائي الأفضل هجوميا في الدوري المصري هذا الموسم.
 

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري مميز ويتصرف بالكرة بشكل صحيح ويتخذ قرارات صحيحة في الملعب" 

وأضاف: "أكثر ثنائي هجومي يعجبني في الدوري المصري ومن الصعب استمرارهما في أنديتهم هم أحمد أمين أوفا، مهاجم إيسترن كومباني، ومابولولو مهاجم الاتحاد السكندري" 
وختم حديثه قائلا: "الزمالك لم يستفيد من أحمد سمير لاعب طلائع الجيش الحالي بالشكل الأمثل"

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