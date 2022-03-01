جهاد جريشة: سيراميكا كليوباترا استحق ركلة جزاء أمام إيسترن كومباني.. فيديو

انتقد الحكم الدولي جهاد جريشة، على الأداء التحكيمي خلال مباراة إيسترن كومباني و سيراميكا كليوباترا بالدوري الممتاز التي انتهت بفوز الأول بهدف نظيف.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «ملعب البلد» على قناة صدى البلد خلال أهمية إسناد مباريات إيسترن كومباني لحكام خبرة، قائلا «جميع الحكام واعدين، لكن حينما يخطئ الحكم الصغير مع فريق يصارع على الهبوط الأمر يختلف».



وقال جريشة إن ركلة الجزاء المحتسبة لفريق إيسترن كومباني أمام سيراميكا كليوباترا صحيحة»، مشيرا إلى أن فريق سيراميكا كليوباترا استحق ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب.