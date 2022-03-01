عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الجزائر.. هروب الفنانة الشهيرة الشابة خيرة بعد صدور أحكام نهائية بالحبس سنة ونصف

الجزائر.. هروب فنانة
الجزائر.. هروب فنانة شهيرة بعد صدور أحكام نهائية ضدها

أثار هروب فنانة جزائية شهيرة الجدل على منصات التواصل الاجتماعي عقب صدور أحكام نهائية تدينها بعقوبة سنة وشهرين حبسا نافذاً بتهمة النصب والاحتيال والمساس من حرية الأشخاص والتهديد.

أديبة جزائرية: تعرضت للتحرش في فرنسا من شاب عربي

الجزائر تؤكّد وفاة أحد رعاياها بأوكرانيا

وفرت فنانة الراي أ.خ. والمعروفة بـ «الشابة خيرة» عبر قارب سريع عقب صدور أحكام نهائية عليها من محكمتي وهران وعين الترك حسبما نشر موقع «الديوان» الجزائري وفق مصادر مقربة من محيط مغنية الشهيرة الشابة خيرة.

وقامت الفنانة الجزائرية الشهيرة بالهروب في قوارب الموت رفقة أفراد عائلتها بعد أن قامت ببيع فيلا فاخرة ببلدية عين الترك لتقوم بعدها بشراء زورق مطاطي مدعم بمحركين يطلق عليه وسط الحراقة السريع.

وأفاد الموقع بأن الفنانة خططت لهذه العملية بعد صدور أحكام نهائية عن محكمتي وهران وعين الترك اللتين أدانتها بعقوبة سنة حبسا نافذاً وشهرين حبسا نافذاً، بتهمة النصب والاحتيال والمساس من حرية الأشخاص والتهديد.

وأكد مصدر مقرب من محيط الفنانة الجزائرية أن الضحية أعلمت الجهات الأمنية عن نية هروب الشابة خيرة عن طريق الهجرة غير الشرعية وهو ما حدث بعد 3 أيام  من ذلك، حيث نزل خبر وصول مغنية الراي إلى الضفة الأخرى من المتوسط على الضحية كالصاعقة بعدما نشرت مقطع فيديو من باريس.

وترجع أسباب هروب فنانة الراي الجزائرية لإدانتها بـ12 شهرا حبسا نافذا على خلفية متابعتهما بجنحة النصب والاحتيال، بعدما استولت على أموال الضحية بقيمة 600 مليون سنتيم.

المغنية الشهيرة صديقة الضحية 

وقدمت الضحية شكوى رسمية ضد الشابة خيرة وذلك على خلفية قيام الأخيرة بتهديدها بنشر صورها عبر مواقع تواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعدما طلبت الضحية استرداد أموالها التي كانت مدانة بها والمقدرة بـ600 مليون سنتيم.

وصرحت الشاكية بأنها اتصلت بالمغنية المعروفة والتي تربطها بها علاقة صداقة، وذلك من أجل مطالبتها بإرجاع مبلغ الدين الذي استدانته منها، لتتفاجأ بردة فعلها حيث رفضت إرجاع الأموال وتهجمت عليها بكلام فاحش عبر تطبيق «ماسنجر».

وخلال جلسة المحاكمة حاولت المتهمة إنكار ما نسب إليها من أفعال بحجة أنها لم تستولي على أموال الضحية، وإنما قامت ببيعها مجموعة من الأطقم الذهبية.

وأثبتت الضحية عكس ذلك بالوثائق التي قدمتها إلى القاضي مطالبة على لسان دفاعها بتعويض مادي قدره 1.2 مليار سنتيم عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها.

هروب جزائية صدور أحكام الشابة خيرة الديوان فنانة الراي النصب والاحتيال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضد الفساد حتى لو فضلت لوحدي.. زوج منة عرفة يعلن انفصالهما للمرة الثانية

نقل تدهس 6 سيارات أعلى الدائري وتتسبب في زحام شديد

بدءا من اليوم .. زيادة أسعار السجائر المحلية جنيها

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 1- 3- 2022

على سطح عقار.. بواب وسائق توك توك يهتكان عرض طالبة في الجيزة

الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارًا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 24 درجة

النجاة لأصحاب العيون الزرقاء.. أوكرانيا تمنع هروب الأفارقة من الحرب

ترشيحاتنا

رئيس الجالية المصرية: "معايا حافلتين ومتجهين إلى حدود بولندا من 12 ساعة ولسه موصلناش"

وزيرة التجارة تصدر قراراً بمد مهلة تحديد نسبة الرطوبة بالقمح المستورد لمدة عام

بعد حصار يومين.. الجيش الروسي يدخل خيرسون الأوكرانية

بعد تعثر13 عاما| كواليس افتتاح أول سينما بالمنوفية.. استحداث قصر ثقافة الطفل.. وجناح متحفي لرواد الإبداع |صور

الأرصاد: حرارة الجو ترتفع غدا لتصل إلى 27 درجة

الجالية المصرية بأوكرانيا: يتم التنسيق أولاً بأول مع وزارة الهجرة وسفارتنا بكييف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد حماقي يتألق في حفل العيد الوطني بالكويت.. صور

نشرة المنوعات| هاكر يوجه رسالة رعب إلى الشعب الروسي.. اقتراب كويكب ضخم من الأرض.. هجوم مئات الأوكرانيين على الدبابات الروسية

مئات الأوكرانيين يقطعون الطريق أمام الدبابات الروسية

انتقاما من رئيسه.. أوكراني يدمر يختا روسيا بملايين الجنيهات

فيديو

ميمي جمال تهاجم هادي الباجوري بعد طلاقه من ياسمين رئيس.. فيديو

شاهد| مباراة استعراضية بين وزير الرياضة ومحافظي الوادي الجديد وأسوان ومطروح ضمن أولمبياد المحافظات الحدودية

تعرف على أسباب رحيل كارتيرون عن الزمالك.. فيديو جراف

«زعلانين مني».. ماذا قال الرئيس السيسي عن المرج والخصوص والمطرية ؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

اﻟﻤﺰﻳﺪ