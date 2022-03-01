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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تحضيرا لمؤتمر المناخ.. شكري يستقبل مسئولا أوروبيا بوزارة الخارجية|صور

شكري يلتقي مارك بومان
شكري يلتقي مارك بومان نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادةالإعمار

استقبل سامح شكري وزير الخارجية الرئيس المُعين لـ COP27 اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية مارك بومان نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشئون السياسات والشراكات، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لـ COP27 خلال العام الجاري. 

وأصدرت مصر والمملكة المتحدة أمس الاثنين، بيانا مشتركا بينهما وامانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ بشأن تقرير مجموعة العمل الثانية للهيئة الحكومية الدولية لتغير المُناخ.

ووقع على البيان، ألوك شارما، رئيس مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، وسامح شكري، الرئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ  COP 27، وباتريشيا إسبينوزا، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ

وأعربت القاهرة ولندن والامانة الاممية خلال البيان المشترك، عن خالص الشكر للهيئة الحكومية الدولية لتغير المُناخ IPCC والخبراء التابعين لها على النسخة الأخيرة من تقرير التقييم السادس الذي نُشِر اليوم تحت عنوان "الآثار والتكيُف وقابلية التأثر".

واضافت مصر والمملكة المتحدة في البيان المشترك “بصفتنا رئيسي الدورة السادسة والعشرين والسابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP26 وCOP27 وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، فنحن ملتزمون بتعزيز العمل المُناخي الذي يتماشى مع العلم وعلينا أن ننفذ بشكل جماعي اتفاقية باريس بما في ذلك من خلال ميثاق جلاسجو للمُناخ، ويجب على البلدان تعزيز تعهداتها وتنفيذها بشكل عاجل وعلى نطاق واسع في مؤتمر شرم الشيخ وما يليه” 

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