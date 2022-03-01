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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تواصل الأداء الإيجابي بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة
البورصة

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات  اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، ، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.


ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 11263 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 1918 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 13586 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 4452 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 1842 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 2825 نقطة.

البورصة مؤشرات البورصة مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة مؤشرات البورصة المصرية مشتريات المستثمرين

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