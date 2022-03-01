البورصة تواصل الأداء الإيجابي بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، ، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 11263 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 1918 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 13586 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 4452 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 1842 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 2825 نقطة.