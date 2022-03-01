الشربيني والحمامي نوران جوهر يتأهلان لـ نصف نهائي بطولة ويندي سيتي للإسكواش

شهدت بطولة ويندي سيتي الدولية للإسكواش تأهل ٣ مصريات لـ دور نصف نهائي وهم نور الشربيني وهانيا الحمامي ونوران جوهر بالإضافة لـ جولي كنج نجمه نيوزيلندا .

وتقام بطولة ويندي سيتي الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية

وتأهلت نور الشربيني ل نصف النهائي عقب الفوز أمام روان العربي بينما تأهلت هانيا الحمامي عقب الفوز أمام سلمي هاني . وتأهلت نوران جوهر عقب الفوز أمام الإنجليزية جورجينيا كيندي.

كما تأهل ٣ مصريين في منافسات الرجال في نفس البطولة لنصف النهائي وهم مروان الشوربجي ويوسف رمضان وطارق مؤمن، ومعهم النيوزيلندي بول كول.

كان محمد الشوربجي المصنف الأول عالميا، قد ودع منافسات بطولة ويندي سيتي للإسكواش، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتستمر حتى يوم 3 مارس المقبل.

وخرج “الشوربجي” من منافسات البطولة من الجولة الثالثة بعد الخسارة أمام مواطنه يوسف إبراهيم بنتيجة (3-2)، لتشهد البطولة أولى المفاجآت.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (11-8)، (11-9)، (9-11)، (11-13)، (11-6).

وتستضيف شيكاغو منافسات بطولة ويندي سيتي للإسكواش، وتستمر منافساتها حتى يوم 3 مارس المقبل، وتبلغ مجموع جوائزها 250 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.