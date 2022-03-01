كاسترد بذور اليقطين بالمقادير والخطوات

يعد الكاسترد من أطباق الحلوى الخفيفة التي يمكن تحضيرها في مطبخك إليك طريقة تحضيره بالمقادير والخطوات وفقا لموقع "delish"
كاسترد بذور اليقطين بالمقادير
سوف تحتاجين:
1 علبة من هريس اليقطين
1 كوب سكر أبيض
نصف كوب سكر جوز الهند
4 بيضات
2 ملاعق طعام من بذور القرع المقشر
2 ملعقة كبيرة ماء
1 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة
نصف ملعقة صغيرة ملح
⅛ ملعقة صغيرة قرنفل مطحون
نصف ملعقة صغيرة مسحوق زنجبيل
رشة من مسحوق البهارات
1 حبة فانيليا
1¾ كوب حليب قليل الدسم
كاسترد بذور اليقطين بالخطوات
1-سخني الفرن إلى 148 درجة مئوية. توضع ثماني قوالب في صينية خبز وتترك جانباً.
2-قلّبي السكر الأبيض والماء في وعاء على نار متوسطة لمدة عشر دقائق تقريبًا حتى تتشكل كراميل و نقسم الكراميل بين الأطباق ونتركه جانبا.
3-اخفقي البيض والقرفة والملح والقرنفل والزنجبيل والبهارات ووسكر جوز الهند معًا في وعاء وقلبي مهروس اليقطين حتى تحصلي على هريس ناعم.
4-في وعاء ، سخني الحليب على نار متوسطة منخفضة حتى يبدأ في الغليان والبخار. تُرفع عن النار وتُنقع بذور الفانيليا في الحليب لمدة عشر دقائق.
5-صفي خليط الحليب الساخن ببطء واسكبيه في خليط البيض و اخفقي باستمرار لتشكيل كاسترد رقيق.
6-قسّمي الكاسترد بالتساوي بين القوالب ثم غطي الطبق بورق الألمنيوم واخبزيها لمدة 45 إلى 50 دقيقة بمجرد أن تنضج ، تُرفع القوالب من الماء الساخن وتترك جانباً لتبرد. غطيها وضعيها في الثلاجة لمدة أربع ساعات على الأقل.
بمجرد أن تبرد القوالب ، اقلب كل منها في طبق منفصل ثم تزيّن ببذور اليقطين المحمّص وتقدّم!