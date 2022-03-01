كاسترد بذور اليقطين بالمقادير والخطوات

يعد الكاسترد من أطباق الحلوى الخفيفة التي يمكن تحضيرها في مطبخك إليك طريقة تحضيره بالمقادير والخطوات وفقا لموقع "delish"



كاسترد بذور اليقطين بالمقادير

سوف تحتاجين:

1 علبة من هريس اليقطين

1 كوب سكر أبيض

نصف كوب سكر جوز الهند

4 بيضات

2 ملاعق طعام من بذور القرع المقشر

2 ملعقة كبيرة ماء

1 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة

نصف ملعقة صغيرة ملح

⅛ ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

نصف ملعقة صغيرة مسحوق زنجبيل

رشة من مسحوق البهارات

1 حبة فانيليا

1¾ كوب حليب قليل الدسم

كاسترد بذور اليقطين بالخطوات

1-سخني الفرن إلى 148 درجة مئوية. توضع ثماني قوالب في صينية خبز وتترك جانباً.

2-قلّبي السكر الأبيض والماء في وعاء على نار متوسطة لمدة عشر دقائق تقريبًا حتى تتشكل كراميل و نقسم الكراميل بين الأطباق ونتركه جانبا.



3-اخفقي البيض والقرفة والملح والقرنفل والزنجبيل والبهارات ووسكر جوز الهند معًا في وعاء وقلبي مهروس اليقطين حتى تحصلي على هريس ناعم.

4-في وعاء ، سخني الحليب على نار متوسطة منخفضة حتى يبدأ في الغليان والبخار. تُرفع عن النار وتُنقع بذور الفانيليا في الحليب لمدة عشر دقائق.



5-صفي خليط الحليب الساخن ببطء واسكبيه في خليط البيض و اخفقي باستمرار لتشكيل كاسترد رقيق.

6-قسّمي الكاسترد بالتساوي بين القوالب ثم غطي الطبق بورق الألمنيوم واخبزيها لمدة 45 إلى 50 دقيقة بمجرد أن تنضج ، تُرفع القوالب من الماء الساخن وتترك جانباً لتبرد. غطيها وضعيها في الثلاجة لمدة أربع ساعات على الأقل.



بمجرد أن تبرد القوالب ، اقلب كل منها في طبق منفصل ثم تزيّن ببذور اليقطين المحمّص وتقدّم!