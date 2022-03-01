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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كاسترد بذور اليقطين بالمقادير والخطوات

كاسترد
كاسترد

يعد الكاسترد من أطباق الحلوى الخفيفة التي يمكن تحضيرها في مطبخك إليك طريقة تحضيره بالمقادير والخطوات وفقا لموقع "delish"
 

كاسترد بذور اليقطين بالمقادير

سوف تحتاجين:

1 علبة من هريس اليقطين
1 كوب سكر أبيض
نصف كوب سكر جوز الهند
4 بيضات
2 ملاعق طعام من بذور القرع المقشر 
2 ملعقة كبيرة ماء
1 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة
نصف ملعقة صغيرة ملح
⅛ ملعقة صغيرة قرنفل مطحون
نصف ملعقة صغيرة مسحوق زنجبيل
رشة من مسحوق البهارات
1 حبة فانيليا 
1¾ كوب حليب قليل الدسم

كاسترد بذور اليقطين بالخطوات

1-سخني الفرن إلى 148 درجة مئوية. توضع ثماني قوالب  في صينية خبز وتترك جانباً.
2-قلّبي السكر الأبيض والماء في وعاء على نار متوسطة لمدة عشر دقائق تقريبًا حتى تتشكل كراميل و نقسم الكراميل بين الأطباق ونتركه جانبا.


3-اخفقي البيض والقرفة والملح والقرنفل والزنجبيل والبهارات ووسكر جوز الهند معًا في وعاء وقلبي مهروس اليقطين حتى تحصلي على هريس ناعم.
4-في وعاء ، سخني الحليب على نار متوسطة منخفضة حتى يبدأ في الغليان والبخار. تُرفع عن النار وتُنقع بذور الفانيليا في الحليب لمدة عشر دقائق.


5-صفي خليط الحليب الساخن ببطء واسكبيه في خليط البيض و اخفقي باستمرار لتشكيل كاسترد رقيق.
6-قسّمي الكاسترد بالتساوي بين القوالب ثم غطي الطبق بورق الألمنيوم واخبزيها لمدة 45 إلى 50 دقيقة بمجرد أن تنضج ، تُرفع القوالب من الماء الساخن وتترك جانباً لتبرد. غطيها وضعيها في الثلاجة لمدة أربع ساعات على الأقل.


بمجرد أن تبرد القوالب ، اقلب كل منها في طبق منفصل ثم تزيّن ببذور اليقطين المحمّص وتقدّم!

كاسترد كاسترد بذور اليقطين كاسترد بذور اليقطين بالمقادير كاسترد بذور اليقطين بالخطوات

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