تسليم مشروعات برنامج التمكين الاقتصادى "فرصة" لمستفيدى تكافل وكرامة فى قنا

شهد حازم عمر، نائب محافظ قنا ، حفل تسليم مشروعات برنامج التمكين الاقتصادى"فرصة" لعدد من الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى فى عدد من محافظات الصعيد.
جاء ذلك بحضور الدكتور عاطف الشبراوى، مستشار وزير التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى، والدكتور على محمد على حزين، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، و أحمد غفران، مدير عمليات برنامج فرصة وحسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الإجتماعى بقنا.
تضمن الاحتفال تسليم ٢٠ مشروع صغير للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة للمساهمة في رفع العبء عن كاهل تلك الأسر تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم .
و أوضح نائب محافظ قنا ، بأن برنامج فرصة هو ذراع التمكين الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعى وهو يأتى من رحم شبكة الحماية الاجتماعية والتى يمثلها برنامج تكافل وكرامة.
أضاف عمر، بأن برنامج فرصة يسعى إلى تهيئة فرص عمل لائقة وتنفيذ أنشطة اقتصادية وإنتاجية كمصدر دخل بديل للفئة المستفيدة من مظلة تكافل وكرامة ومتلقي المساعدات الاجتماعية، والتي تعد الفئة الأكثر عرضة للمخاطر الاقتصادية، لافتاً إلى أن معنى كلمة التمكين الاقتصادي، هى إعطاء الفرد المقومات حتى يكون لديه مهارات ومعارف وخبرات تمكنه من خلق فرصة عمل لنفسه، أو بدء مشروع متناهى الصغر أو صغير.
و أوضح الدكتور عاطف الشبراوى،مستشار وزير التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى، بأن برنامج فرصة يستهدف الأفراد فى سن العمل والراغبين في العمل ويركز على تطوير أنشطة التمكين الاقتصادي وتقديم الخدمات والحوافز التي تساعد على إخراج الأفراد من الفقر وحصولهم على وظائف أو تأسيسهم لمشروعات متناهية الصغر بغرض توفير دخل لائق ودائم لهم.
و تابع الشبراوى ، كما سيقوم البرنامج بالاستثمار في الأفراد المستهدفين من خلال تعديل سلوكياتهم وتشجيعهم علي الدخول في الأنشطة الإنتاجية والانتقال من الاتكال على التحويل النقدي من شبكة الحماية إلى الاستقلال المادي عبر تطوير رأس المال البشرى، والثقافة المالية والمهارات الحياتية والتدريب والاستثمار في الأعمال التجارية الجماعية والصغيرة الخاصة.
وأضاف مستشار وزير التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى، أن وزارة التضامن الاجتماعي بصدد التعاقد مع عدد من الجمعيات الأهلية لتمويل نحو 50 ألف مشروع صغير لأسر من برنامج تكافل وكرامة فى 8 محافظات ضمن برنامج فرصة ، وأضاف أن هذه المحافظات هي الفيوم وبنى سويف والمنيا وسوهاج وأسيوط و الأقصر والقليوبية والشرقية.
و أشار الشبراوى، إلى أن البرنامج يقوم بتنفيذ أنشطته بالشراكة والتعاون الكامل مع منظمات وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات النوعية التابعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية.