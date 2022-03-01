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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسليم مشروعات برنامج التمكين الاقتصادى "فرصة" لمستفيدى تكافل وكرامة فى قنا

اجتماع برنامج فرصة
اجتماع برنامج فرصة

شهد حازم عمر، نائب محافظ قنا ، حفل تسليم مشروعات برنامج التمكين الاقتصادى"فرصة" لعدد من الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى فى عدد من محافظات الصعيد.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور عاطف الشبراوى، مستشار وزير التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى، والدكتور على محمد على حزين، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، و أحمد غفران، مدير عمليات برنامج فرصة وحسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الإجتماعى بقنا. 

 

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تضمن الاحتفال تسليم ٢٠ مشروع صغير للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة للمساهمة في رفع العبء عن كاهل تلك الأسر تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم .

 

و أوضح نائب محافظ قنا ، بأن برنامج فرصة هو ذراع التمكين الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعى وهو يأتى من رحم شبكة الحماية الاجتماعية والتى يمثلها برنامج تكافل وكرامة.

 

أضاف عمر، بأن برنامج فرصة يسعى إلى تهيئة فرص عمل لائقة وتنفيذ أنشطة اقتصادية وإنتاجية كمصدر دخل بديل للفئة المستفيدة من مظلة تكافل وكرامة ومتلقي المساعدات الاجتماعية، والتي تعد الفئة الأكثر عرضة للمخاطر الاقتصادية، لافتاً إلى أن معنى كلمة التمكين الاقتصادي، هى إعطاء الفرد المقومات حتى يكون لديه مهارات ومعارف وخبرات تمكنه من خلق فرصة عمل لنفسه، أو بدء مشروع متناهى الصغر أو صغير.

 

و أوضح الدكتور عاطف الشبراوى،مستشار وزير التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى، بأن برنامج فرصة يستهدف الأفراد فى سن العمل والراغبين في العمل ويركز على تطوير أنشطة التمكين الاقتصادي وتقديم الخدمات والحوافز التي تساعد على إخراج الأفراد من الفقر وحصولهم على وظائف أو تأسيسهم لمشروعات متناهية الصغر بغرض توفير دخل لائق ودائم لهم.

 

و تابع الشبراوى ، كما سيقوم البرنامج بالاستثمار في الأفراد المستهدفين من خلال تعديل سلوكياتهم وتشجيعهم علي الدخول في الأنشطة الإنتاجية والانتقال من الاتكال على التحويل النقدي من شبكة الحماية إلى الاستقلال المادي عبر تطوير رأس المال البشرى، والثقافة المالية والمهارات الحياتية والتدريب والاستثمار في الأعمال التجارية الجماعية والصغيرة الخاصة.

 

وأضاف مستشار وزير التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى، أن وزارة التضامن الاجتماعي بصدد التعاقد مع عدد من الجمعيات الأهلية لتمويل نحو 50 ألف مشروع صغير لأسر من برنامج تكافل وكرامة فى 8 محافظات ضمن برنامج فرصة ، وأضاف أن هذه المحافظات هي الفيوم وبنى سويف والمنيا وسوهاج وأسيوط و الأقصر والقليوبية والشرقية.

 

و أشار الشبراوى، إلى أن البرنامج يقوم بتنفيذ أنشطته بالشراكة والتعاون الكامل مع منظمات وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات النوعية التابعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية.

 

اجتماع برنامج فرصة 
اجتماع برنامج فرصة 
اجتماع برنامج فرصة 
اجتماع برنامج فرصة 
قنا برنامج تكافل وكرامة فرصة وزارة التضامن الاجتماعي التمكين الاقتصادي محافظات الصعيد

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