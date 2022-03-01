عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولكس فاجن توقف خطوط الإنتاج في مصانعها بعد تعطل سلاسل التوريد الأوكرانية

فولكس فاجن
فولكس فاجن

قررت مجموعة  فولكس فاجن  وقف الإنتاج هذا الأسبوع في مصنعين للمركبات الكهربائية في ألمانيا بعد أن تسبب الغزو الروسي لـ أوكرانيا في تعطيل سلاسل التوريد للمكونات.

ووفقا لموقع "أوتو موتيف ميوز" المتخصص في السيارات، السيارات المتأثرة من اضطراب سلاسل توريد المكونات ستكون من  أودي وكوبرا الكهربائية المدمجة وهي الطرز التي يتم بنائها على منصة MEB التابعة لمجموعة  فولكس فاجن.

وقال متحدث باسم مجموعة "فولكس فاجن" لموقع أوتوموتيف نيوز يوروب عبر رسالة بريد إلكتروني إن شركة صناعة السيارات الألمانية ستوقف الإنتاج في مصنعها في "تسفيكاو" من يوم الثلاثاء وحتى الجمعة وفي مصنعها في دريسدن من الأربعاء إلى الجمعة.

وأضاف البيان أن "شبكة الموردين العالمية لمجموعة فولكس فاجن، التي تضم أكثر من 40 ألف مورد، تضم أيضًا بعض الموردين من غرب أوكرانيا، بسبب الأوضاع الحالية في هذه المنطقة، سيكون هناك اضطراب في سلاسل التوريد".

من بين المكونات الناقصة بسبب سلاسل التوريد الأوكرانية، الكابلات الكهربائية المنتجة في أوكرانيا.

يبني مصنع "تسفيكاو" سيارات فولكس فاجن ID3 و ID4 و ID5 و أودي Q4 etron و كوبرا بورن، بينما يبني مصنع دريسدن فولكس فاجن ID3.

وتعتبر مدينة تسفيكاو حاليًا من أبرز وأهم المواقع لبناء السيارات الكهربائية في أوروبا لشركة فولكس فاجن، غالبا ما يتم تصنيع ما يقرب من 1200 سيارة كهربائية من مختلف العلامات التجارية في تسفيكاو يوميًا.

وعقب غزو روسيا لأوكرانيا صرح الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن هربرت ديس أن  شركة صناعة السيارات كونت فريق عمل مختص لتقييم العواقب المحتملة لأزمة أوكرانيا على المجموعة والعلامات التجارية المختلفة.

فولكس فاجن فولكس فاجن ID3 أودي أودي Q4 etron كوبرا بورن أوكرانيا المانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنايات الإسكندرية تحيل أوراق المتهمين بقتل "فتاة المول" إلى المفتى

هل يصل سعر الكيلو 200 جنيه| أسباب ارتفاع أسعار اللحوم.. وهل تنخفض قريبًا؟

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

ضد الفساد حتى لو فضلت لوحدي.. زوج منة عرفة يعلن انفصالهما للمرة الثانية

أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة بداية من اليوم

بدءا من اليوم .. زيادة أسعار السجائر المحلية جنيها

موضوعات متعلقة

كيا EV6 تفوز بلقب سيارة عام 2022 في حفل مركز "باليكسبو" للمعارض بجنيف

فولفو توقف شحنات السيارات الى روسيا بسبب العقوبات

أوشن فيسكر الكهربائية تسطيع السير390 ميلًا.. والنجاح في أوروبا نقطة حاسمة

خطوة للقيادة الذاتية الكاملة.. تسلا تستبدل "مستشعرات الرادار" بـنظام "فيجين" الجديد

بعد كشفها عن FF 91.. القصة الكاملة لـ "فاراداي فيوتشر" أفشل شركة سيارات أمريكية

فولفو تكشف عن 5 طرازات جديدة خلال اجتماعها مع وكلائها

أبزرها تسلا سايبر ترك… شركات تكشف عن موديلات 2022 الشهر المقبل

الشهر الأسوأ منذ 2009.. صناعة السيارات في بريطانيا تشهد يناير الأسود

ترشيحاتنا

بعد شائعات العودة.. المنافسة الفنية تشتعل بين شيرين وحسام حبيب.. فيديو

الحرب ومأساة اللاجئين.. طالب مغربي يفتح مطواه لإنقاذ الشباب العرب والأفارقة| فيديو

زيادة عدد المقاعد.. الليلة استقبال أول طائرة تقل مصريين عائدين من أوكرانيا..فيديو

بينيت يكشف عن موقف إسرائيل تجاه حرب روسيا وأوكرانيا

مظاهرات في كبرى مدن العالم تنديدا بالغزو الروسي لأوكرانيا.. فيديو

أول تعليق من الجامعة العربية على تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بليك ليفلي تساند زوجها ريان رينولدز في العرض الخاص لفيلم The Adam Project

محمد حماقي يتألق في حفل العيد الوطني بالكويت.. صور

نشرة المنوعات| هاكر يوجه رسالة رعب إلى الشعب الروسي.. اقتراب كويكب ضخم من الأرض.. هجوم مئات الأوكرانيين على الدبابات الروسية

مئات الأوكرانيين يقطعون الطريق أمام الدبابات الروسية

فيديو

تركته بعد شهر من ولادة ابنتها.. سر طلاق مفيدة شيحة من زوجها

في ذكرى وفاة إلهام زكي.. حقيقة صلة القرابة بينها وإلهام شاهين ..فيديو

كلاكيت تاني مرة .. انفصال منة عرفة وزوجها محمود المهدي.. فيديو جراف

حمو بيكا يستعد للغناء للأطفال ومحاميه يفتح النار على نقابة الموسيقيين .. ما القصة؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ