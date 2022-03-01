فولكس فاجن توقف خطوط الإنتاج في مصانعها بعد تعطل سلاسل التوريد الأوكرانية

قررت مجموعة فولكس فاجن وقف الإنتاج هذا الأسبوع في مصنعين للمركبات الكهربائية في ألمانيا بعد أن تسبب الغزو الروسي لـ أوكرانيا في تعطيل سلاسل التوريد للمكونات.

ووفقا لموقع "أوتو موتيف ميوز" المتخصص في السيارات، السيارات المتأثرة من اضطراب سلاسل توريد المكونات ستكون من أودي وكوبرا الكهربائية المدمجة وهي الطرز التي يتم بنائها على منصة MEB التابعة لمجموعة فولكس فاجن.

وقال متحدث باسم مجموعة "فولكس فاجن" لموقع أوتوموتيف نيوز يوروب عبر رسالة بريد إلكتروني إن شركة صناعة السيارات الألمانية ستوقف الإنتاج في مصنعها في "تسفيكاو" من يوم الثلاثاء وحتى الجمعة وفي مصنعها في دريسدن من الأربعاء إلى الجمعة.

وأضاف البيان أن "شبكة الموردين العالمية لمجموعة فولكس فاجن، التي تضم أكثر من 40 ألف مورد، تضم أيضًا بعض الموردين من غرب أوكرانيا، بسبب الأوضاع الحالية في هذه المنطقة، سيكون هناك اضطراب في سلاسل التوريد".

من بين المكونات الناقصة بسبب سلاسل التوريد الأوكرانية، الكابلات الكهربائية المنتجة في أوكرانيا.

يبني مصنع "تسفيكاو" سيارات فولكس فاجن ID3 و ID4 و ID5 و أودي Q4 etron و كوبرا بورن، بينما يبني مصنع دريسدن فولكس فاجن ID3.

وتعتبر مدينة تسفيكاو حاليًا من أبرز وأهم المواقع لبناء السيارات الكهربائية في أوروبا لشركة فولكس فاجن، غالبا ما يتم تصنيع ما يقرب من 1200 سيارة كهربائية من مختلف العلامات التجارية في تسفيكاو يوميًا.

وعقب غزو روسيا لأوكرانيا صرح الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن هربرت ديس أن شركة صناعة السيارات كونت فريق عمل مختص لتقييم العواقب المحتملة لأزمة أوكرانيا على المجموعة والعلامات التجارية المختلفة.