بعد شائعات العودة.. المنافسة الفنية تشتعل بين شيرين وحسام حبيب.. فيديو

أعلن الفنان حسام حبيب بعد انفصاله عن الفنانة شيرين عبد الوهاب أنه سيطرح ألبوما غنائيا جديدا له قريبا، عبر خاصية استوري على حسابه انستجرام.

وعلم صدى البلد من مصادر خاصة أن الفنانة شيرين عبد الوهاب وقعت مع المنتجة سارة الطباخ في سرية تامة، لتتولى إدارة أعمالها، ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميا خلال الأيام القليلة اللى جاية، وكان اول تعاول بينهما هو ظهور شيرين على مسرح برنامج الدوم فى الفترة الاخيرة.

وأكد المصدر الخاص أن شيرين والمنتجة سارة الطباخ سيطيران إلي الكويت خلال أيام تمهيدا لحفل شيرين المنتظر يوم ١١ مارس المقبل.

وتولى إدارة أعمال شيرين أكثر من شخص على مدار مشوارها الفني.

وكان طلاق حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب حديث العامة فى الفترة اللى فاتت خاصة بعد تأكيد شيرين خبر انفصالها عنه، وقد ترددت أخبار خلال الفترة الأخيرة عن عودة شيرين لحسام حبيب.

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