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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتقدم على فاركو 3-1 في الشوط الأول بالدوري الممتاز

الاهلي وفاركو
الاهلي وفاركو

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أحداث الشوط الأول متقدماً بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد ،  في المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري.

سجل محمد شريف هدف أول  رائع للأهلي جاء بعد تمريرات على حدود منطقة الجزاء وتنتهي بتمريرة من عبد القادر ويقابلها محمد شريف بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 5 من زمن المباراة.

وجاء هدف الأهلي الثاني بعد كرة طولية من وسط ملعب الأهلي وقابلها أفشة ببراعة ووصل لمنطقة الجزاء وسدد الكرة لتهز شباك فاركو فى الدقيقة 7.

وسجل أفشة هدف الأهلي الثالث بعد كرة طولية من السولية وصلت لهاني الذي مرر الكرة عرضية ولمسة من شريف وقابلها أفشة بتسديدة تهز الشباك.

وقلص فاركو  النتيجة  بعد تسديدة قوية من سوكاري تصدى لها الشناوي وترتد ومتابعة من الصغيري ليسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك فى الدقيقة 17.

وشهدت الدقيقة 40 هدفا ملغيا للأهلي بعد تمريرة بينية من أفشة وقابلها شريف وانطلق ووصل لمنطقة الجزاء وسدد الكرة داخل الشباك لكن الحكم احتسب تسلل على محمد شريف.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية.

وسط الهجوم: لويس ميكيسوني، محمد مجدي أفشة، أحمد عبدالقادر.

وفي الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي، حسام حسن، أليو ديانج، حسين الشحات، محمود وحيد، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، محمد خليفة نصير.

وتم استبعاد مصطفى شوبير ومحمد محمود من المباراة.

ويدخل الأهلي مباراة فاركو ولديه 22 نقطة جمعهم من 8 مباريات خاضها في بطولة الدوري حتى الآن، حيث فاز في سبع مباريات وتعادل في لقاء وحيد.

وعلى الجانب الآخر، يأتي فاركو في المرتبة السابعة بجدول الترتيب وفي جعبته 15 نقطة من 10 مباريات، حيث حقق خمسة انتصارات مقابل تلقي خمس هزائم.

النادي الأهلي استاد الإسكندرية الدوري المصري محمد شريف عبد القادر الشناوي

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