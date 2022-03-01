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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسامة كمال وشريف حلمي في عزاء الكاتب محمود الكردوسي بمسجد آل رشدان.. صور

صدى البلد

حرص الإعلامي أسامة كمال، والفنان شريف حلمي علي التواجد داخل مسجد آل رشدان بمدينة نصر، لتقديم واجب العزاء في الكاتب الراحل محمود الكردوسي.

كما تواجد كل من الإعلامي مصطفي بكري والصحفي مجدي الجلاد، وطارق علام، بصحبه عدد من الكتاب الصحفيين وأعضاء مجلس الشيوخ، داخل مسجد آل رشدان بمدينة نصر، لتقديم واجب العزاء إلي أسرة الكاتب الراحل محمود الكردوسي.

وكان قد نقل الراحل إلى مستشفى وادي النيل، بعد تعرضه لأزمة صحية، واقامت صلاة الجنازة على الكاتب الصحفى محمود الكردوسي عقب  صلاة عصر  داخل مسجد ال رشدان بمدينة نصر.

جدير بالذكر أنه نعي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي محمود الكردوسي عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن الذى وافته المنية بعد صراع مع المرض.
 وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، والأسرة الصحفية، والزملاء بجريدة الوطن، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقال المجلس إن الفقيد كان أحد رموز الصحافة الوطنية، وكان مثالا للعمل والاجتهاد وأفنى حياته دفاعًا عن الوطن.

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طارق علام مصطفى بكري مجدي الجلاد صلاة الجنازة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مجلس الشيوخ العزاء أسامة كمال الصحفي مجدي الجلاد أزمة صحية

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