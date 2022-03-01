برلمانية: الدولة تضع خطوطا عريضة لمواجهة أي آثار سلبية تنتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية

أشادت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين عام المواطنة بحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعودة المصريين من أوكرانيا، معقبة “أشعر بالفخر والاعتزاز كون الدولة ترجمت أفضل معنى للمواطنة”.

وقالت “ محروس” خلال بيان لها اليوم، إن الدولة تحافظ على حياة وحقوق المواطن المصري والسعي بكافة السبل لعودة المواطنين المصريين إلى أرضهم في ظل الأزمة الدولية بين روسيا وأوكرانيا ،لافتة إلى أنها تحاول من خلال أمانة المواطنة بحزب حماة الوطن معالجة أي خلل يعوق تحقيق المواطنة في الجمهورية الجديدة.

وأضافت وكيل لجنة الاتصالات، أن تحقيق مبادئ المواطنة ركيزة أساسية لبناء دولة وجمهورية جديدة ولا بد من ترسيخ تلك القيم في عقول المواطنين، منوهة إلى أنها تعمل على ذلك من خلال وضع رؤية اجتماعية تفاعلية تحفظ الحقوق والواجبات.

واستكملت البرلمانية حديثها، قائلة : يجب أن نقدر جهود أجهزة الدولة والقادة السياسية في حل أزمة المواطنين المصريين خاصة وأن الوضع مضطرب ولكني أثق أن الدولة تضع خطوطها العريضة لمواجهة أي آثار سلبية تنتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية .

كما أشادت بدور وزارة الهجرة الوطني ووجهت تحية للوزيرة نبيلة مكرم والتي استطاعت أن تدير الأزمة كما يليق ، مؤكدة أن مصر استطاعت وضع بصمات نجاح الدولة في تحقيق الأعمدة الرئيسية للجمهورية الجديدة وبالأخص في حقوق الإنسان.