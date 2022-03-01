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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا ترسل مساعدات طبية عاجلة إلى أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أفادت قناة العربية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن بريطانيا قررت إرسال مساعدات طبية عاجلة إلى أوكرانيا.

وحسب “العربية” فأن مجموع المساعدات البريطانية لأوكرانيا ارتفع إلى 220 مليون جنيه استرليني.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، إن بريطانيا وحلفاءها فرضوا أكبر حزمة عقوبات على الإطلاق ضد روسيا في تاريخ دول مجموعة العشرين.

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وقال جونسون في تصريحات صحفية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخطأ في حساباته بشأن أوكرانيا ولم يتوقع حجم المقاومة، مشيرا إلي أن الشعب الأوكراني يقاتل عدو يسعى إلى إخضاعه.

وأضاف جونسون أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية في دعم الأوكرانيين ضد العدوان.

وتابع: “العالم توحد لدعم الشعب الأوكراني في مواجهة طموحات بوتين”.

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