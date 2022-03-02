شاهد.. لحظة القصف الروسي على مبنى التليفزيون الأوكراني

نشرت وسائل إعلام محلية في أوكرانيا، مقاطع فيديو توثق لحظة القصف الروسي على مبنى التليفزيون الأوكراني في العاصمة كييف.

وفوجئ السكان في أوكرانيا بانقطاع بث التلفزيون الحكومي، مساء الثلاثاء، قبل أن تعلن السلطات تعرض المبنى للقصف من قبل القوات الروسية.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلامية وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، عرض برج التلفزيون الأوكراني لانفجار ضخم بعد استهدافه.

Two Russian missiles were launched at the Kyiv TV tower. Lukashenka made the assault on Kyiv possible. He provided Putin with infrastructure and land to attack Ukraine. He shares full responsibility with Putin. pic.twitter.com/0nhdz7z1eW — Franak Viačorka (@franakviacorka) March 1, 2022

كما أعلنت السلطات الحكومية أن الضربات على برج التلفزيون الأوكراني أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

⚡️Russia strikes at TV tower in Kyiv.



Ukrainian TV channels stopped broadcasting several minutes ago.



Photo: Ukraine NOW/Telegram pic.twitter.com/bdNW2EcyJ7 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 1, 2022

وانتشرت على مواقع التواصل لقطات لسحب من الدخان حول برج التلفزيون الأوكراني، بعد قصفه من قبل القوات الروسية.

وأكد المسؤولون أن روسيا قصفت النصب التذكاري الرئيسي لمحرقة النازية في أوكرانيا، من بين مواقع مدنية أخرى استهدفتها، مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها السادس.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت الداخلية الأوكرانية، أن القوات الروسية اقتحمت مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا.

في حين شهدت مدينة ماريبول الأوكرانية المطلة على بحر أزوف، انقطاع كامل للكهرباء، بعد تعرضها لهجمات روسية.

ويوم الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وحذَّر بوتين من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية، وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.