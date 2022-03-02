أحد المصريين العائدين من أوكرانيا: رحلتنا للوصول إلى رومانيا استغرقت 4 ساعات|شاهد

الهروب من جحيم الحرب..

قال الطالب أحمد محمد أبو بكر، أحد المصريين العائدين من أوكرانيا، إنه وصل أمس إلى مصر عائدًا من أوكرانيا، حيث إنه توجّه إلى الحدود الأوكرانية الرومانية، واستغرقت رحلته للوصول إلى حدود رومانيا من أوكرانيا نحو 4 ساعات.

وأشار أبو بكر، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" إلى أن فور وصوله هو ومجموعة من زملائه إلى رومانيا تم توفير أماكن لهم، ومجموعة من البطاطين، ووصلوا إلى السفارة المصرية وتم إمدادهم بالطعام والشراب ثم تم نقلهم إلى مصر.

وأوضح أحد المصريين العائدين من أوكرانيا، أن المدينة التي كان يقطن بها في أوكرانيا كانت في المنطقة الغربية ولم تشهد أي قصف وكان الوضع بها مستقر نوعًا ما، لهذا كان تحركه للحدود الأوكرانية الرومانية يسيرًا.

