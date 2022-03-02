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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أوبك بلس تقيم أوضاع السوق النفطية في ظل الارتفاع الحاد بأسعار الخام

صدى البلد

عقدت اللجنة الفنية المشتركة لإعلان التعاون بين المنتجين من داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، اجتماعها الـ60 عبر تقنية الاتصال بواسطة الفيديو لبحث تطورات واتجاهات سوق النفط وسط ارتفاع حاد في أسعار الخام.


ويأتي عقد الاجتماع قبل يوم واحد من الاجتماع الـ38 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف (اوبك بلس) والاجتماع الوزاري الافتراضي الـ26 للتحالف والمزمع عقدهما اليوم الأربعاء.


وكانت أسعار النفط ارتفعت أمس الثلاثاء إلى أكثر من 100 دولار للبرميل وسط مخاوف بشأن تعطل محتمل للإمدادات على خلفية احتدام الأزمة الأوكرانية الروسية والعقوبات التي فرضتها الدول الغربية على موسكو.


وأعرب الأمين العام لمنظمة (اوبك) محمد باركندو في بيان أمس عن تقديره للإنجاز التاريخي الذي حققته دول تحالف (اوبك بلس) ولاسيما ما يتصل بالتزامها الراسخ بأهداف إعلان التحالف منذ إنشائه في 10 ديسمبر 2016 والرامي إلى دعم استقرار سوق النفط.


وأشار باركندو إلى تأثير الوضع الجيو-سياسي العالمي والشكوك المتعلقة بجائحة (كورونا) وتبعاتها على الطاقة وسوق النفط داعيا الدول الأعضاء في التحالف إلى اليقظة ومواجهة أي تطورات تحدث في السوق والتكيف معها.


ولفت إلى أن نهج تحالف (اوبك بلس) المرن ساعد في توفير إحساس إضافي بالاستقرار والطمأنينة على الرغم من التغيرات وحالة عدم اليقين المستمرة في السوق.


وأكد أن "هذا النهج الذكي والمدروس لتحالف (اوبك بلس) سيؤتي ثماره مرة أخرى ويحقق أهداف دول التحالف المشتركة"، موضحا أن التحالف سيواصل مراقبة تطورات سوق النفط عن كثب في الأيام والأسابيع المقبلة".


وفيما يتعلق بسوق النفط، أشار الأمين العام إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2ر4 مليون برميل في اليوم خلال العام الحالي في إشارة إلى أحدث تقرير شهري عن سوق النفط لمنظمة (اوبك).

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