زاخاروفا: روسيا سترد على طرد 12 من دبلوماسييها لدى الأمم المتحدة

أعلنت المتحدثة الصحفية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بلادها تعتبر طرد دبلوماسيي بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة خطوة للتصعيد في العلاقات الروسية الأميركية، مؤكدة أن بلادها سترد على هذه الخطوة.



وقالت زاخاروفا:" نعتبر طرد 13 دبلوماسيا من أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية في نيويورك تصعيدا متعمدا وسافرا في العلاقات الروسية الأمريكية أثارته واشنطن في انتهاك لالتزامات الولايات المتحدة بموجب الاتفاقية ذات الصلة مع الدولة المضيفة".



وأضافت زاخاروفا: " أن طرد الدبلوماسيين الروس لن يبقى بون رد فعل مناسب، وليس بالضرورة أن يكون بالمثل"، ناصحة المسؤولين في واشنطن بالتفكير في عواقب نهجهم المدمر.