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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اعتذار رسمي لإيفرتون عن خطأ حكم مباراة مانشستر سيتي في البريميرليج| تفاصيل

مانشستر سيتي وايفرتون
مانشستر سيتي وايفرتون

اعتذر مايك رايلي، العضو المنتدب للجنة مسؤولي مباريات كرة القدم للمحترفين في إنجلترا، لمدير إيفرتون، فرانك لامبارد، ورئيس النادي بيل كينرايت، عن خطأ توفيس ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يمنح الحكم بول تيرني ركلة جزاء لإيفرتون في الدقائق الأخيرة من الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب جوديسون بارك، يوم السبت؛ بعد أن لامست الكرة يد لاعب خط الوسط رودريجو لاعب مانشستر سيتي.

واعتبرت تقنية حكم الفيديو المساعد فى المباراة، ان هيرنانديز كان متسللا منذ البداية قبل أن يلمسها أحد لاعبي مانشستر سيتي.

وتقدم إيفرتون بشكوى رسمية إلى الدوري الإنجليزي مما حدث خلال مباراته مع مانشستر سيتي.

ووفقًا لـ إيكو ليفربول، تلقى لامبارد ورئيس إيفرتون، مكالمة، في يوم المباراة، من رايلي، العضو المنتدب للجنة المسؤولة عن حكام مباراة كرة القدم المحترفة في إنجلترا؛ للاعتذار عن الأخطاء التي حدثت خلال المباراة.

جدير بالذكر، أن مانشستر سيتي يتصدر جدول الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة من 27 جولة، بفارق 27 نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني مع بقاء مباراة واحدة.

مايك رايلي إيفرتون الدوري الانجليزي الممتاز مانشستر سيتي رودريجو

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