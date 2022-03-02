عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة نارية من أسامة نبيه لمن ينوي الرحيل عن الزمالك

أسامة نبيه
أسامة نبيه

وجّه أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والقائم بأعمال المدير الفني للفريق، رسالة إلى لاعبي القلعة البيضاء، كما شدّد على أنه في حال تمتع فريق أبناء ميت عقبة بأبرز مميزات الأهلي، سيختلف الأمر تمامًا.

وقال نبيه خلال تصريحات عبر برنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي مصر": "اللاعبون المتواجدون في الزمالك قادرون على فعل أي شيء، ولكن يجب أن نعمل معهم على الجانب النفسي، معظم المتواجدين في الفريق مشتتين نفسيًا وذهنيًا".

وأضاف: "عملية التركيز في النواحي الفنية ليست أفضل شيء، هناك مجموعة من اللاعبين مشتتين ذهنيًا ما بين صراع المنتخب والتجديد والمشاركة، يجب ترتيب أفكارهم قبل مطالبتهم بالفوز ببطولة".

وتابع: "من الوقت الحالي ليوم 11 مارس أمامنا 10 أيام مطلوب من لاعبي الزمالك الذين تنتهي عقودهم حسم موقفهم، سواء بالبقاء أو الرحيل".

وأكمل: «أقول لكل لاعب في الزمالك ينوي الرحيل اتق الله في أموالك وأكل عيشك».

وواصل: "لو توفر الاستقرار والهدوء المتواجد في النادي الأهلي، الزمالك سيكون (فوق أي أحد)، نادي الزمالك هو من يصنع جماهيرية اللاعبين".

وعن رحيل محمد صبحي بنية البيع إلى فاركو وهو ما أثار غضب الجماهير، قال: "لم يتم أخذ رأيي في رحيل محمد صبحي عن الزمالك ورحيله كان كارثة، كنا نتفق على أن أي شيء يحدث يجب أن يمر علي، قرار خطأ 100% ويجب معاقبة من اتخذ قرار رحيله".

واستطرد: "من أعجب القرارات في الزمالك أن المشرف على الكرة يكون حارس مرمى ويعمل لنا أزمة في أزمة في هذا المركز، محمد صبحي سيكون امتدادًا لمحمد الشناوي لو لعب نفس كمية المباريات اللي لعبها الأخير".

وعن رأيه في الأنباء التي تتردد بشأن عودة فرجاني ساسي، أوضح: "لو سيكون مفيدًا، لا مانع أن يعود لنادي الزمالك، الأمر يتوقف على طريقة لعب الفريق".

واختتم: "الزمالك يحتاج لحلول سريعة وصبر ومساندة والفترة المقبلة تريد الترتيب، لاعبو الزمالك قادرون على  المنافسة في بطولة الدوري ودوري أبطال إفريقيا، ومطلوب القتال للتأهل من دور المجموعات".

ويستعد الزمالك لمواجهة فيوتشر، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

نادي الزمالك لاعبو الزمالك اسامه نبيه القلعة البيضاء الأهلى الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على سطح عقار.. بواب وسائق توك توك يهتكان عرض طالبة في الجيزة

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

طقس اليوم: أمطار ورياح على عدة مناطق وشديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

بينها بورش وأودي وبنتلي.. غرق سفينة شحن تحمل آلاف السيارات الفارهة |شاهد

ارتفاع ثم انخفاض.. الأرصاد الجوية تحذر من الساعات المقبلة بسبب حالة الطقس

هل يصل سعر الكيلو 200 جنيه| أسباب ارتفاع أسعار اللحوم.. وهل تنخفض قريبًا؟

موضوعات متعلقة

حصاد عام 2021.. زواج وطلاق ومرض وخلافات.. نجوم الفن بين الإنجاز الفني والحياة الشخصية

مؤتمر الأزهر للتنمية المستدامة..المحرصاوي:نشهد واحدة من أسوأ موجات الطقس..الباز:سأستثمر نتائجه لمعالجة تأثيرات المناخ .. وزيرة البيئة : انعكاس لدعوة الرسالات ومسؤولية الإنسان

دعاء البركة وزيادة المال.. صلاة الفجر والاستغفار و7 أسباب أخرى

حصاد 2021.. مصر تلمع في عيون أكبر 10 مؤسسات اقتصادية دولية

 سعفان : صرف مليار و790 مليون جنيه إعانات طوارئ.. توفير 6836 فرصة عمل للشباب.. تعيين  3319  شابا في 6 محافظات.. تحويل 1.6 مليون جنيه مستحقات العمالة المصرية المغادرة الأردن

بند في عقد الونش يهدد بقاءه مع الزمالك

كيف واجهت وزارة الأوقاف التطرف وأفكار المتطرفين المنحرفة ؟

رئيس الحكومة اللبنانية: سيتم إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري.. نثمن دعم مصر الدائم لبلادنا ولن ننسى مساعدات انفجار بيروت.. والرئيس السيسي صاحب النهضة الحديثة

ترشيحاتنا

في غياب مؤثر لـ طارق حامد.. الزمالك يواجه قيوتشر بالدوري الممتاز اليوم

جدعنة المصريين.. ميسرة مقلد يستقبل 60 طالبا من أوكرانيا في فيينا| خاص

خرج لشراء الطعام تحت القصف.. مصرع طالب هندي في خاركيف الأوكرانية|تفاصيل

رسالة نارية من أسامة نبيه لمن ينوي الرحيل عن الزمالك

بايدن: طرح 30 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي في الأسواق|فيديو

مبادرة علاج ضعف السمع: فحص 2 مليون و650 ألف طفل من حديثي الولادة|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خاص| فرحة عارمة لأهالي الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا.. فيديو وصور

ارتفاع ثم انخفاض.. الأرصاد الجوية تحذر من الساعات المقبلة بسبب حالة الطقس

التفاصيل الكاملة للعثور على جثة العازف اللبناني جون حداد داخل شقته بالشيخ زايد

على متنها 175 طالبا.. طائرة العائدين من أوكرانيا في الطريق إلى القاهرة| فيديو وصور

فيديو

خاص| فرحة عارمة لأهالي الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا.. فيديو وصور

عنبة يثير الجدل باتجاهه لاعتزال الغناء.. فيديو جراف

لطيفة تدخل في نوبة بكاء خلال برنامج ABtalks بسبب والدها

تعرف على المدربين المرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

اﻟﻤﺰﻳﺪ