رسالة نارية من أسامة نبيه لمن ينوي الرحيل عن الزمالك

وجّه أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والقائم بأعمال المدير الفني للفريق، رسالة إلى لاعبي القلعة البيضاء، كما شدّد على أنه في حال تمتع فريق أبناء ميت عقبة بأبرز مميزات الأهلي، سيختلف الأمر تمامًا.

وقال نبيه خلال تصريحات عبر برنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي مصر": "اللاعبون المتواجدون في الزمالك قادرون على فعل أي شيء، ولكن يجب أن نعمل معهم على الجانب النفسي، معظم المتواجدين في الفريق مشتتين نفسيًا وذهنيًا".

وأضاف: "عملية التركيز في النواحي الفنية ليست أفضل شيء، هناك مجموعة من اللاعبين مشتتين ذهنيًا ما بين صراع المنتخب والتجديد والمشاركة، يجب ترتيب أفكارهم قبل مطالبتهم بالفوز ببطولة".

وتابع: "من الوقت الحالي ليوم 11 مارس أمامنا 10 أيام مطلوب من لاعبي الزمالك الذين تنتهي عقودهم حسم موقفهم، سواء بالبقاء أو الرحيل".

وأكمل: «أقول لكل لاعب في الزمالك ينوي الرحيل اتق الله في أموالك وأكل عيشك».

وواصل: "لو توفر الاستقرار والهدوء المتواجد في النادي الأهلي، الزمالك سيكون (فوق أي أحد)، نادي الزمالك هو من يصنع جماهيرية اللاعبين".

وعن رحيل محمد صبحي بنية البيع إلى فاركو وهو ما أثار غضب الجماهير، قال: "لم يتم أخذ رأيي في رحيل محمد صبحي عن الزمالك ورحيله كان كارثة، كنا نتفق على أن أي شيء يحدث يجب أن يمر علي، قرار خطأ 100% ويجب معاقبة من اتخذ قرار رحيله".

واستطرد: "من أعجب القرارات في الزمالك أن المشرف على الكرة يكون حارس مرمى ويعمل لنا أزمة في أزمة في هذا المركز، محمد صبحي سيكون امتدادًا لمحمد الشناوي لو لعب نفس كمية المباريات اللي لعبها الأخير".

وعن رأيه في الأنباء التي تتردد بشأن عودة فرجاني ساسي، أوضح: "لو سيكون مفيدًا، لا مانع أن يعود لنادي الزمالك، الأمر يتوقف على طريقة لعب الفريق".

واختتم: "الزمالك يحتاج لحلول سريعة وصبر ومساندة والفترة المقبلة تريد الترتيب، لاعبو الزمالك قادرون على المنافسة في بطولة الدوري ودوري أبطال إفريقيا، ومطلوب القتال للتأهل من دور المجموعات".

ويستعد الزمالك لمواجهة فيوتشر، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.