نيللي مقدسي تطل على جمهورها بإطلالة أنثوية جريئة عبر إنستجرام |شاهد

تألقت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بلوك جذاب.

وشاركت نيللي مقدسي صورا جديدة بلوك أنثوي جريء، حيث ارتدت فستانا مجسما باللون الأسود الذي يبرز جمالها ورشاقتها، واعتمدت علي مكياج ناعم وتسريحة شعرها البني المنسدل على كتفيها.

أحدث أعمال نيللي مقدسي

أحدث أعمال الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي هي أغنية "حنين" التي قدمتها من أرشيف المطربة الراحلة وردة الجزائرية، كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.



نيللي اختارت الأغنية التي تحبها، وأدتها بعذوبة وإحساس عالٍ، وصورتها على طريقة الكليب مع المخرج بشير لاجوسيس في بيروت، واعتمدت فيه على أكثر من إطلالة أنيقة وبسيطة؛ لتعطي المساحة للأغنية والمضمون والأداء، مع حرصها دائمًا على تقديم صورة جميلة.

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