ارتفاع أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 2-3-2022

ارتفعت أسعار الدواجن في المزارع والأسواق اليوم الأربعاء 3-2-2022.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الدواجن البيضاء سجلت 32 جنيها داخل المزرعة لتصل إلى المستهلك بـ 36 و37 .

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أسعار الدواجن ارتفعت اليوم الأربعاء بنحو جنيهين في الكيل، مسجلة اليوم 32 مقابل 31 جنيها بالأمس.

وسجلت أسعار الدواجن الحمراء 35 جنيها للكيلو، ووصل سعر الكتكوت الأبيض إلى 14 جنيها، والكتكوت الأحمر إلى 7 جنيهات، وسجل سعر الدواجن الأمهات البيضاء 24 جنيها للكيلو.

كما ارتفعت أسعار البيض وسجل سعر البيض الأبيض 53 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر سجل 54 جنيها للكرتونة.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول "استعراض موقف السلع الاستراتيجية الغذائية ومتابعة توفرها وأسعارها، وكذلك الاستعدادات الجارية لشهر رمضان المبارك".

وعرض وزير التموين، موقف المخزون الاستراتيجي لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، خاصة القمح، والأرز، والسكر، والزيت، واللحوم والدواجن، مؤكداً عدم وجود أية مشكلة في توفير تلك السلع في إطار التوجيهات الرئاسية والتخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي من تلك السلع لمدة لا تقل عن متوسط 5 أشهر.

وأكد أن هذا الأمر ما كان ليتحقق بدون الجهد المبذول من الدولة على مدار السبع سنوات الماضية بتشييد صوامع الغلال الاستراتيجية، والتي عززت من قدرة الدولة على التخزين الاستراتيجي للسلع الأساسية خاصةً القمح.

وتم استعراض المتوفر من اللحوم الطازجة والدواجن، حيث تصل نسبة الاحتياطي في كلٍ منهما إلى حوالي 8.5 شهر.