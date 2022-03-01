عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المشروعات القومية.. أول قطاع ينتقل إلى العاصمة الإدارية من وزارة التخطيط

صدى البلد

اجتمع  محمد فريد، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمشروعات القومية مع فريق العمل بقطاع المشروعات القومية داخل مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية؛ لمناقشة والاطلاع على كيفية سير العمل في المقر الجديد، وتسكين موظفي القطاع في مكاتبهم الجديدة.

 

تنمية الأسرة المصرية.. وزيرة التخطيط: تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات.. و400 مليار دولار لتحسين جودة حياة المواطن خلال 7 سنوات

وزيرة التخطيط: الزيادة السكانية تؤثر سلبا على حياة المواطن.. فيديو


وخلال اللقاء أكد محمد فريد أن الانتقال للعاصمة الإدارية خطوة مهمة في إطار تحول الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، حيث ستكون الأعمال هناك مميكنة بالكامل، كما يأتي الانتقال في ضوء العمل على تطوير وتحديث منظومة العمل والمتابعة بالوزارة.


وأشار فريد إلى أن العاصمة الإدارية هي مشروع قومي بمعايير تكنولوجية عالمية، فهى مدينة إدارية اقتصادية جديدة تعبر عن انطلاق مصر نحو المستقبل بواحدة من أهم المدن الذكية في الشرق الاوسط كما تسهم العاصمة الجديدة في تخفيف زحام القاهرة مما يعيد لها بريقها ورونقها، مؤكدًا أن الانتقال ليس مكاني فقط ولكنه نقلة نوعية في الأداء الإداري لقطاعات الدولة المختلفة.


وأكد مساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية أنه تم اختيار الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدراية بعناية، من خلال ثقل تأهيلهم وتدريبهم على العمل باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، موضحًا أنع لا وجود للتعامل الورقي داخل العاصمة.


وأوضح الأستاذ محمد فريد أن المبنى يمتاز بالتخطيط الجيد والتناسق بين الإدرات المختلفة، كما يعمل المبنى بناء على وحدة الفكر الوظيفي داخل الوزارة بحيث أن كل قطاع يضم جميع المستويات بشكل متجاور مع بعضها البعض، وهو ما يساعد على راحة الموظف خلال عمله في بيئة تكنولوجية عصرية.

الانتقال للعاصمة الادارية التحول الرقمي المشروعات القومية العاصمة الجديدة التخطيط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضد الفساد حتى لو فضلت لوحدي.. زوج منة عرفة يعلن انفصالهما للمرة الثانية

أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة بداية من اليوم

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

بدءا من اليوم .. زيادة أسعار السجائر المحلية جنيها

نقل تدهس 6 سيارات أعلى الدائري وتتسبب في زحام شديد

على سطح عقار.. بواب وسائق توك توك يهتكان عرض طالبة في الجيزة

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 1- 3- 2022

ترشيحاتنا

بعد حصارها يومين..الجيش الروسي يقيم نقاط تفتيش على مشارف خيرسون الأوكرانية|شاهد

حكم المجاهرة بالمعصية .. اعرف الموقف الشرعي ونصيحة العلماء للتوبة

تأجيل محاكمة قاتل جدته في البساتين ل 27 مارس

دعم فلسطين والمؤسسات العربية الوطنية.. 16 توصية لمؤتمر «القومي لحقوق الإنسان» الدولي

قتلوا 20 معزيًا .. مسلحون يفتحون النار في تشييع جنازة بـ نيجيريا

بعد تطبيق الجديدة.. زيادات مرتقبة في أسعار السجائر أول يـوليـو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد حماقي يتألق في حفل العيد الوطني بالكويت.. صور

نشرة المنوعات| هاكر يوجه رسالة رعب إلى الشعب الروسي.. اقتراب كويكب ضخم من الأرض.. هجوم مئات الأوكرانيين على الدبابات الروسية

مئات الأوكرانيين يقطعون الطريق أمام الدبابات الروسية

انتقاما من رئيسه.. أوكراني يدمر يختا روسيا بملايين الجنيهات

فيديو

الخارجية لسفارات الخارج توجه بتيسير استقبال المصريين العالقين على حدود أوكرانيا.. فيديو

بطلقات طائرة حربية.. تفاصيل إصابة أول مصري في أوكرانيا

غابت عن الشاشة في ظروف غامضة.. ما لا تعرفه عن جالا فهمي

ميمي جمال تهاجم هادي الباجوري بعد طلاقه من ياسمين رئيس.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ