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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

«كنائس ومساجد وعايز الناس تتحرك».. ماذا قال الرئيس عن كرداسة وبولاق وناهيا|"فيديو"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه لوزير الإسكان خلال افتتاح عدد من مشروعات الطرق والإسكان في الشيخ زايد و6 أكتوبر، وعقب قائلا : "مش هنعمل مكان نحط فيه جامع إلا لما يكون فيه كنيسة". 

كلمة السيسي

كلمة الرئيس السيسي التي جاءت بحضور رئيس الوزراء وعدد كبير من وزراء الحكومة قال خلالها إن الحكومة  تهتم بالمواطنين وتخطط وحدات سكنية حتى لو لعدد 150 أو 200 فرد. 

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وشهد الرئيس السيسي اليوم الأربعاء عددا من المشروعات القومية بقطاعي الإسكان  والطرق.

وللمزيد حول تصريحات السيسي وحديثه عن كرداسة وبولاق وناهيا في الجيزة شاهد الفيديوجراف التالي: 

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