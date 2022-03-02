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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب صدمه قطار خلال عبوره مزلقان مصنع السكر في قنا

صدى البلد

لقي شاب مصرعه متأثرا بالاصطدام بقطار أثناء محاولته العبور من مزلقان مصنع سكر دشنا بـ قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد باصطدام شاب مجهول الهوية ١٧ عاماً بقطار، أثناء محاولته العبور من مزلقان سكر دشنا.

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وأثناء وصول سيارات الإسعاف إلى مقر الواقعة، لفظ المصاب أنفاسه الأخيرة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف هوية الشاب المتوفى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الجثة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

قنا مزلقان مصنع سكر دشنا مشرحة مستشفى قنا الجامعى قطار

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