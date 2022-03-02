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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 20 جوال دقيق بدون مستندات داخل مخزن في حملات تموين بالإسكندرية

حملات مكبرة بمديرية
حملات مكبرة بمديرية تموين الإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعدالله، وكيل الوزارة، حملات مكبرة على الأسواق والمحال، غربي المحافظة، من أجل حماية المواطنين  المنتجات مجهولة المصدر و الغش التجاري والتدليس.

وأعلنت إدارة تموين العامرية التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، ضبط مخزن للمواد الغذائية بحيازته 20 جوال دقيق فاخر استخراج ٧٢ % يزن الجوال الواحد ٥٠ كيلو جراما باجمالى واحد طن بدون مستندات دالة على حيازته.

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وقالت المديرية في بيان لها اليوم، إنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفة.
وتأتي الحملات الرقابية التي تنفذها الإدارات التموينية الفرعية بناءً على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية في الإسكندرية بتشديد الرقابة على مخازن المواد الغذائية والتحفظ على المواد الغذائية مجهولة المصدر حماية للمواطنين من المنتجات مجهولة المصدر و الغش التجاري و التدليس.

وقامت إدارة تموين العجمى برئاسة إبراهيم خلف مدير الادارة و اشراف ريهام عبد القادر  رئيسة الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات على نطاق الإدارة.

وأسفرت هذه الحملات عن ضبط  بازار وذلك لحيازته خمور مجهولة المصدر وبدون ترخيص لبيع الخمور.

وخلال الحملة، تم تحريز الكميات الآتية:

٧٤ زجاجة خمرة RACARDE سعة الواحدة ١٢٥ مل

١٢٠ زجاجة خمرة RUSSIAN سعة الواحدة ٣٣٠ مل

٣٦ زجاجة خمرة BUTLERS  XXX  سعة الوحدة ٢٧٥ مل

٦٥ زجاجة خمرة  Redlabel سعة الواحدة ٢٥٠ مل

٤٨ زجاجة خمرة five stars سعة الوحدة ٢٥٠ مل

٩ زجاجة five stars سعة الواحدة ١ لتر

كما ضبط محل بطريق اسكندرية مطروح  وذلك لحيازته عدد ٢٥٠ علبة سجائر مجهولة المصدر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على وكيل النائب العام.
 

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