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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

3 سيناريوهات لصعود الأهلي في دوري الأبطال.. وموسيماني يخطط لتفادي النتائج السلبية

موسيماني
موسيماني

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا في اللقاء الذي يجمع بينهما يوم السبت ضمن اللقاء المؤجلة من الجولة الأولي من دور المجموعات.

ويطمح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على المريخ السوداني بعد التعثر أمام صن دوانز  وتلقي الهزيمة بهدف نظيف من أجل مصالحة الجماهير التي تأمل في التتويج باللقب الأفريقي للمرة الثالثة على التوالي.

 

سيناريوهات صعود الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

يمتلك النادي الأهلي 3 سيناريوهات لضمان الصعود للدور التالي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التعثر أمام صن دوانز.

ويعد السيناريو الأول هو حصد النادي الأهلي 12 نقطة من مبارياته المتبقية بدوري المجموعات ليضمن التأهل دون النظر إلي نتائج المنافسين.

أما السيناريو الثاني والأقرب هو الفوز على المريخ السوداني في المباراتين وعلى الهلال  ليضمن التأهل بعد الوصول للنقطة العاشرة.

ويظل السيناريو الثالث هو الفوز على المريخ والتعادل أمام الهلال والخسارة أمام صن دوانز  بجنوب إفريقيا ليحصد المارد الأحمر 8 نقاط ويضمن التأهل ولكن في حالة خسارة الهلال أمام المريخ وخسارة المريخ أيضا أمام صن دوانز ليظل السيناريو الأبعد وفقا لخطوات الأهلي بقيادة موسيماني الذي يعمل على تحقيق الفوز في المباريات المقبلة وتحقيق السيناريو الأول دون الاعتماد على خسارة الأخرين.

ويمتلك النادي الأهلي نقطة واحدة حتى الآن بينما أترفع رصيد صن دوانز للنقطة السابعة.

 

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

صن دوانز- 7 نقاط

المريخ- 4 نقاط

-الأهلي- نقطة واحدة

الهلال- نقطة واحدة

 

الأهلي يرفع شعار الروح المعنوية بالتفوق على فاركو

نجح النادي الأهلي في مصالحة الجماهير عقب التفوق على نادي فاركو بالدوري المصري 4-1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ليكتسب روح معنوية مرتفعة قبل اللقاء المرتقب أمام المريخ.

بطولة دوري أبطال إفريقيا المريخ السوداني دوري ابطال افريقيا النادي الأهلي موسيمانى مصر

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