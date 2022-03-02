لمدة عام.. بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية بعد تدهور الأوضاع في أوكرانيا

مدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ الوطنية لمدة عام واحد مع استمرار تهديدات الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة بسبب الوضع في أوكرانيا.

وقال بايدن إن “تصرفات وسياسات الأشخاص الذين يقوضون العمليات والمؤسسات الديمقراطية في أوكرانيا ... لا تزال تشكل تهديدًا غير عادي وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. لذلك، قررت أنه من الضروري تمديد حالة الطوارئ الوطنية”.

واستشهد بايدن بأفعال روسيا، بما في ذلك احتلال شبه جزيرة القرم والاعتراف بجمهوريات دونباس، كأسباب لتمديد حالة الطوارئ الوطنية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن تحاول إجراء اتصالات غير مباشرة مع الصين بشأن الوضع في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي إن كافة الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن إمكانية حظر استيراد النفط والغاز الروسي.

وأضاف بايدن:" نحن على اتصال بالرئيس الأوكراني وهو وحده من يقرر البقاء في كييف من عدمه".

واتهم بايدن روسيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين باستهداف مناطق مدنية في حربها على أوكرانيا.