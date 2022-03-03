ياسمين فؤاد أمام جمعية الأمم المتحدة: مصر دمجت المفاهيم البيئية داخل المناهج المصرية.. استهدفنا خلق جيل قادر على حماية البيئة

وزيرة البيئة:

مصر دمجت المفاهيم البيئية داخل المناهج المصرية

استهدفنا خلق جيل واع قادر على حماية البيئة

دمج المجتمعات المحلية داخل محمياتهم الطبيعية مما ساهم في جعلهم حراسا للطبيعة

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، من خلال كلمة مسجلة فى الجلسة التى عقدتها جمعية الأمم المتحدة للبيئة على هامش اجتماعات الشق الثانى للدورة الخامسة للجمعية بـ نيروبى في كينيا حول طرق ربط ودمج الطبيعة بالتعليم.

وأكدت “فؤاد”، خلال الجلسة على أهمية دمج المفاهيم البيئية وخاصة المتعلقة بالتغيرات المناخية داخل المواد والمناهج التعليمية، موضحةً أن مصر اتخذت هذه الخطوة الهامة منذ حوالى ٣ سنوات وتم دمج المفاهيم البيئية داخل المناهج المصرية للتعليم الأساسى فى مصر ، وذلك بهدف رفع الوعى البيئى للطلاب وخاصة من سن ٦ أعوام حتى ١٢ مما يساهم فى تغيير السلوكيات السلبية نحو البيئة والاتجاه نحو السلوكيات الإيجابية وهذا يعمل على خلق جيل واعى قادر على حماية البيئة.

وأشارت وزيرة البيئة خلال كلمتها إلى قيام مصر بدمج المجتمعات المحلية داخل محمياتهم الطبيعية مما ساهم فى جعلهم حراس للطبيعة داخل محمياتهم بحيث يساهمون فى الحفاظ عليها وعلى تراثهم الثقافى وفى نفس الوقت حقق دخلاً أقتصادياً لهم من خلال بيع وتسويق منتجاتهم المحلية داخل محمياتهم التى يعيشون فيها ، وهى خطوة هامة ساهمت فى خلق فرص عمل لهؤلاء السكان وخاصة السيدات، كما ساهم فى تنشيط السياحة البيئية فى تلك المناطق.