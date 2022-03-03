عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

ياسمين فؤاد أمام جمعية الأمم المتحدة: مصر دمجت المفاهيم البيئية داخل المناهج المصرية.. استهدفنا خلق جيل قادر على حماية البيئة

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

وزيرة البيئة:

مصر دمجت المفاهيم البيئية داخل المناهج المصرية 

استهدفنا خلق جيل واع قادر على حماية البيئة

دمج المجتمعات المحلية داخل محمياتهم الطبيعية مما ساهم في جعلهم حراسا للطبيعة

 

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، من خلال كلمة مسجلة فى الجلسة التى عقدتها جمعية الأمم المتحدة للبيئة على هامش اجتماعات الشق الثانى للدورة الخامسة للجمعية بـ نيروبى في كينيا حول طرق ربط ودمج الطبيعة بالتعليم.

 

وأكدت “فؤاد”، خلال الجلسة على أهمية دمج المفاهيم البيئية وخاصة المتعلقة بالتغيرات المناخية داخل المواد والمناهج التعليمية، موضحةً أن مصر اتخذت هذه الخطوة الهامة منذ حوالى ٣ سنوات وتم دمج المفاهيم البيئية داخل المناهج المصرية للتعليم الأساسى فى مصر  ، وذلك بهدف رفع الوعى البيئى للطلاب وخاصة من سن ٦ أعوام حتى ١٢ مما يساهم فى تغيير السلوكيات السلبية نحو البيئة والاتجاه نحو السلوكيات الإيجابية وهذا يعمل على خلق جيل واعى قادر على حماية البيئة.

وأشارت وزيرة البيئة خلال كلمتها إلى قيام مصر بدمج المجتمعات المحلية داخل محمياتهم الطبيعية مما ساهم فى جعلهم حراس للطبيعة داخل محمياتهم بحيث يساهمون فى الحفاظ عليها وعلى تراثهم الثقافى وفى نفس الوقت حقق دخلاً أقتصادياً لهم من خلال بيع وتسويق منتجاتهم المحلية داخل محمياتهم التى يعيشون فيها ، وهى خطوة هامة ساهمت فى خلق فرص عمل لهؤلاء السكان وخاصة السيدات، كما ساهم فى تنشيط السياحة البيئية فى تلك المناطق.

البيئة مصر وزيرة البيئة ياسمين فؤاد التغيرات المناخية الوعي البيئي حماية البيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوفت بنذرها أمام القاضي فرحًا بالحكم على أخيها في حرق زوجها بالمنصورة

السيسي لـ وزير الكهرباء: مش ممكن اللي بتعمله فينا ده ياشاكر.. فيديو

تصريحات سابقة لـ الرئيس الروسي حول حدوث حرب عالمية ثالثة| فيديو

رجل الأعمال المصري لطفي منصور ينوي التقدم بعرض لشراء نادي تشيلسي.. تقارير

صدى البلد ينفرد بكشف تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال

أمطار ورياح ورمال| زعابيب الطقس تعود الخميس في هذه المناطق .. تفاصيل

خنقتها بالحبل ورميناها في غرف صرف صحي.. نص اعترافات قاتل الطفلة جنى بالجيزة

وفاة طبيعية.. النيابة تأمر بتصريح دفن المتهم الثاني بمذبحة المرج

ترشيحاتنا

إبراهيم سعيد: شيكابالا لا يستحق التواجد في الزمالك والمثلوثي لا يليق

أوكرانيا.. الجيش الروسي يسيطر على مدينة جديدة

لو الحمل متأخر.. زيوت طبيعية تزيد خصوبة النساء

وزارة الرياضة: مصر جاهزة لاستضافة كأس العالم أو أولمبياد 2036

أول تعليق من بايدن على إدانة الأمم المتحدة لروسيا

اتحاد الكرة يرفض الإعلان عن إلغاء بطولة كأس مصر والمنتخب كلمة السر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرض لأول مرة وديانا تتصدر القائمة.. معرض صور نادرة للعائلة الملكية البريطانية

أبرزهم فاتن حمامة وزهرة العلا.. هكذا روجت فنانات الزمن الجميل للسجائر؟|صور

حامل الكرات المغربي مدعو لزيارة مصر.. ماذا ينتظره من مفاجآت؟

تطور خطير.. ماذا يعني تحريك روسيا لغواصاتها وصواريخها النووية؟

فيديو

لعب مع الأطفال وتذوق الملوخية والعكاوي..شاهد كيف يقضي كوسكال بابا رحلته في القاهرة..فيديو

«كنائس ومساجد وعايز الناس تتحرك».. ماذا قال الرئيس عن كرداسة وبولاق وناهيا|"فيديو"

بثينة رشوان فى ندوة صدى البلد: رفضت الزواج من مخرج "المال والبنون" فاستبعدني.. اتجهت للبيزنس ونجحت.. وإنتاج أعمال مسرحية مشروعي المقبل

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب .. وحقيقة ارتباط ويجز .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

اﻟﻤﺰﻳﺪ