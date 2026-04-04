زوج ينهى حياة زوجته بسبب الخلافات الأسرية بالعبور

شهدت مدينة العبور بمحافظة القليوبية واقعة مؤلمة، بعدما نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات اختفاء ربة منزل، ليتبين أن وراء الجريمة زوجها إثر خلافات زوجية بينهما.



تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث قسم أول العبور، بورود بلاغ يفيد باختفاء سيدة بدائرة القسم، ما دفع رجال المباحث إلى تكثيف جهودهم لكشف حقيقة الواقعة.



وبإجراء التحريات، تبين العثور على جثة السيدة، وكشفت التحقيقات أن زوجها هو مرتكب الجريمة، حيث أقدم على إنهاء حياتها بسبب خلافات أسرية.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة من مباحث قسم أول العبور من تحديد مكان المتهم وضبطه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية.