أقوى رجل في العالم..كابونجا: حطمت الكثير من الأرقام القياسية ودخلت موسوعة جينيس..فيديو

تحدث المصارع أشرف كابونجا الشهير بـ "أقوى رجل في العالم» عن تفاصيل دخوله موسوعة جينيس، بعد كسره الرقم القياسي، قائلا " أصبحت منذ أيام أقوى رجل على مستوى العالم طبقاً لجينيس".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة Etc، مساء اليوم الأربعاء ، أنه قام اليوم بسحب مترو الأنفاق بذراعيه، وتبلغ حمولة المترو ٣٠٠ طن.

وأشار كابونجا إلى أنه كان لديه حلم في كسر الرقم القياسي الماليزي والذى سجل بقيام أحد الأشخاص بسحب 260 طنًا بأسنانه عام 2003، وكذلك كسر الرقم القياسي الأسترالي والذى سجل بـ204 أطنان عام 2021.

وحصل المصارع اشرف كابونجا ابن محافظة الإسماعيلية، على تصنيف موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد كسره للرقم القياسي الهندي لسحب الشاحنات العملاقة، وسحبه شاحنة تزن 15 طنا بأسنانه، وذلك يعد أكبر من الرقم الذى حققه أحد الهنود والذى قام بسحب شاحنة بوزن 13 طنا.