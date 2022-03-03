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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خدمة اجتماعية حلوان تنتهى اليوم من تسجيل أسماء الطلاب بمسابقة حفظ القرآن الكريم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

اعنلت ادارة النشاط الثقافي بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان عن مسابقة في حفظ القرأن الكريم  كاملا وحفظ الاحاديث النبوية علي مستوي الكلية.

وأوضحت ادارة النشاط الثقافي بخدمة اجتماعية حلوان ان المسابقة تنقسم الي عدة اجزاء

- حفظ ٥ اجزاء من القرآن 
- حفظ ١٠ اجزاء 
- حفظ نصف القرآن الكريم 
- حفظ القرآن كاملا 
- حفظ الاحاديث الاربعين النبوية

ونوهت ادارة رعاية الشباب انه علي الطلاب الراغبين بالاشتراك بالمسابقة سرعة تسجيل اسمائهم في موعد اقصاه الخميس ٣ مارس ٢٠٢٢.

جدير بالذكر أنه قد نظمت أسرة من أجل مصر المركزية ، حفل المواهب الطلابية، وذلك تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من اجل مصر المركزية ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، تنظيم وفكرة ياسر الجبالي مسئول الأسرة، ومدير رعاية الشباب بكلية الهندسة بحلوان.

وأشاد الدكتور ممدوح مهدى بالمواهب الطلابية، مؤكداً على سعي الجامعة الدائم لتشجيع  الطلاب على الإبداع في مختلف المجالات، وخاصةً المجالات الفنية التي تساهم في إثراء الروح والوجدان لدى الطلاب والترويح عنهم ، بالإضافة إلى تعزيز روح التنافسية لديهم..

وتضمن الحفل فقرات غنائية لنجم عرب ايدل أحمد السيد، وفنان الراب أحمد القبطان، والفنان أحمد شوقي، وقد تم خلال الحفل عرض أغنية تم عملها خصيصاً لأسرة من أجل مصر وقد لاقت استحساناً كبيرًا من الطلاب.

كما تضمن الحفل عرض مواهب ١٥٠ موهبة في الشعر والغناء والإنشاد الديني.

التعليم العالي وزارة التعليم العالى خدمة اجتماعية حلوان القران الكريم جامعة حلوان

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