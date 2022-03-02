أكبر طالب في العالم: مش هستفاد حاجة بالشهادة وأنا علي المعاش.. فيديو

عنده 82 سنة..

كشف فتحي غانم، أكبر طالب ماجستير في العالم، والذي يناهز من العمر 82 عام، أنه سيحصل على درجة دكتوراه جديدة غدا الخميس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC، "أنه لن يستفيد شيئا بالشهادة، لأنني علي المعاش منذ 20 عام ودرست في كل جامعات مصر ".

وتابع غانم ، أنه خريج كلية التجارة جامعة عين شمس عام ١٩٦٥، وحصل على دبلوم تمهيدى ماجستير من جامعة القاهرة ، ثم توجه لجامعة بنها للحصول على تمهيدى ماجستير محاسبة ومراجعة، ثم ماجستير الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية التابعة لجامعة الدول العربية قسم إدارة مالية".

وأشار إلى أنه يسير على حديث الرسول محمد اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد.

ومازح أكبر طالب ماجستير في العالم الإعلامية إنجي أنور بعد سؤاله ماذا ستفعل بشهادة الدكتوراه ليرد قائلا "أنا حاليا على المعاش يموت المعلم ولا يتعلم، وهدفي نقل خبراتي للشباب وللاخرين".