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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

Alpine A4810 .. سيارة خارقة جديدة تعمل بالوقود الهيدروجيني.. صور

Alpine A4810 .. سيارة
Alpine A4810 .. سيارة خارقة جديدة تعمل بالوقود الهيدروجيني

تعاونت Alpine مع المعهد الأوروبي للتصميم (IED) على مفهوم السيارة الخارقة الجديدة التي تعمل بالهيدروجين، والتي سيتم الكشف عنها في 18 مارس.

تم تصميم المفهوم الشامل الذي يطلق عليه A4810 من قبل 28 طالب ماجستير في تصميم النقل في IED في تورين كجزء من مشروع جديد، بدعم رسمي من الشركة المصنعة للسيارات الرياضية الفرنسية.

Alpine A4810 .. سيارة خارقة جديدة تعمل بالوقود الهيدروجيني

يقال إن السيارة ذات المقعدين تمثل "إجابة لمفهوم الرياضة الجديد" ويقترح دعم Alpine أنه يمكن أن يعطي أدلة على نماذج إنتاج Alpine المستقبلية.

تقدم صورة المعاينة نظرة شاملة لتصميم السيارة حيث سيأتي بتصميم جديد بالكامل، يتألف من مصابيح أمامية رفيعة جديدة، مع إعادة تخيل لإعداد الإضاءة الرباعية في Alpine A110 ومصباح LED على شكل حرف W شريط ضوئي يلتف حول الواجهة الأمامية.

تأتي السيارة الخارقة Alpine A4810بفاصل أمامي بارز، وأقواس أمامية مرتفعة، والورود الخلفية المصممة لتناسب مستويات الأداء المحتملة للسيارة، ويمكن أن تشير إلى أن المفهوم المقصود به هو عرض المسار فقط، ومع ذلك لم يتم إعطاء أي إشارة إلى نية الإنتاج.

من المحتمل أن يلقي A4810 نظرة أولية على بعض إشارات التصميم التي ستقدمها Alpine على مركباتها الكهربائية المستقبلية، وبصورة رئيسية الخليفة الكهربائي بالكامل لـ A11 ، والذي من المقرر أن يتم في عام 2026، ومن غير الواضح أيضًا في هذه المرحلة كيف سيتم تشغيل مفهوم السيارة الجديد الذي يعتمد على الهيدروجين كمصدر أساسي للوقود.

التزمت رينو الشركة الأم لشركة Alpine باستخدام تقنية خلايا الوقود في المركبات التجارية، ولكن في الأسبوع الماضي فقط استعرضت مفهومًا جديدًا، كما ألمحت انه يمكن أن ينشر تقنية احتراق الهيدروجين كوسيلة لتقليل انبعاثات المركبات بتكلفة منخفضة، والتي لطالما كانت تويوتا أحد المؤيدين الرئيسيين لهذه التكنولوجيا حتى الآن.

Alpine Alpine A110 السيارة الخارقة إنبعاثات التجارية

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