مسلم يبهر الحاضرين بأغانيه في برنامج معكم منى الشاذلي.. فيديو

حل الفنان " مسلم " اليوم ضيف في برنامج " معكم مني الشاذلي " المذاع علي قناة " سي بي سي " وتحدث عن مراحل حياته الفنية، وقدم العديد من الأغاني نعرض لكم أبرزهم.

أكد المطرب مسلم، أنه يمكنه أن يؤلف ويلحن لأي مغنٍ آخر وليس له فقط، قائلا" مش أزمة ".

كشف المطرب مسلم للإعلامية مني الشاذلي عن سر "وهو أن ظهوره اليوم في برنامجها لم يحدث لأول مرة ولكنه كان يتخيله 100 مرة خلال الـ3 سنوات الماضية ولا يعرف أحد هذا الأمر إلا أخيه وبالفعل تحقق هذا الحلم وظهر معها اليوم".

كشف المطرب “مسلم” عن سر تسميته بهذا الاسم، قائلا: "أنا اسمي في البطاقة أحمد، ولكن اسم الشهرة "مسلم" وهذا لأن والدي كان لديه رغبة في تسميتي مسلم، ووالدتي كانت تريد تسميتي أحمد ومن هنا أصبح اسم الشهرة “مسلم” واسمي في الأوراق الرسمية أحمد قائلا: "ماما كلامها مشي".

قال الفنان مسلم، إن قصة أغنية "اتنسيت" طويلة جدا حيث إنني بدأت في كتابتها عام 2014 حتى عام 2019 وقت بالتوقف عن الغني عام 2019 بعد وفاة والدي.

وقدم العديد من الأغاني علي مسرح " معكم مني الشاذلي " منها " اتنسيت، وأنا البكا حالي وانتى الغنا حالك، وبنا معاد لعمرو دياب، الحزن بقلبي متوصي، مش ندمان".