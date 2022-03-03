عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسلم يبهر الحاضرين بأغانيه في برنامج معكم منى الشاذلي.. فيديو

مسلم
مسلم

حل الفنان " مسلم " اليوم ضيف في برنامج " معكم مني الشاذلي " المذاع علي قناة " سي بي سي " وتحدث عن مراحل حياته الفنية، وقدم العديد من الأغاني نعرض لكم أبرزهم.

  • أكد المطرب مسلم، أنه يمكنه أن يؤلف ويلحن لأي مغنٍ آخر وليس له فقط، قائلا" مش أزمة ".
  • كشف المطرب مسلم للإعلامية مني الشاذلي عن سر "وهو أن ظهوره اليوم في برنامجها لم يحدث لأول مرة ولكنه كان يتخيله 100 مرة خلال الـ3 سنوات الماضية ولا يعرف أحد هذا الأمر إلا أخيه وبالفعل تحقق هذا الحلم وظهر معها اليوم".
  • كشف المطرب “مسلم” عن سر تسميته بهذا الاسم، قائلا: "أنا اسمي في البطاقة أحمد، ولكن اسم الشهرة "مسلم" وهذا لأن والدي كان لديه رغبة في تسميتي مسلم،  ووالدتي كانت تريد تسميتي أحمد ومن هنا أصبح اسم الشهرة “مسلم” واسمي في الأوراق الرسمية أحمد قائلا: "ماما كلامها مشي".

 

  • قال الفنان مسلم، إن قصة أغنية "اتنسيت" طويلة جدا حيث إنني بدأت في كتابتها عام 2014 حتى عام 2019 وقت بالتوقف عن الغني عام 2019 بعد وفاة والدي.

 

وقدم العديد من الأغاني علي مسرح " معكم مني الشاذلي " منها " اتنسيت، وأنا البكا حالي وانتى الغنا حالك، وبنا معاد لعمرو دياب، الحزن بقلبي متوصي، مش ندمان".

عمرو دياب منى الشاذلى البطاقة حياته الفنية الأوراق المطرب مسلم الفنان مسلم الأوراق الرسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصريحات سابقة لـ الرئيس الروسي حول حدوث حرب عالمية ثالثة| فيديو

رجل الأعمال المصري لطفي منصور ينوي التقدم بعرض لشراء نادي تشيلسي.. تقارير

السيسي لـ وزير الكهرباء: مش ممكن اللي بتعمله فينا ده ياشاكر.. فيديو

خنقتها بالحبل ورميناها في غرف صرف صحي.. نص اعترافات قاتل الطفلة جنى بالجيزة

وفاة طبيعية.. النيابة تأمر بتصريح دفن المتهم الثاني بمذبحة المرج

أوفت بنذرها أمام القاضي فرحًا بالحكم على أخيها في حرق زوجها بالمنصورة

مبدأ اشمعنى مينفعش.. السيسي ينصح الشعب..و3 حلول لتجنب البناء على الأراضي الزراعية

الخارجية : مصر ترفض توظيف منهج العقوبات الاقتصادية في الأزمة الأوكرانية

ترشيحاتنا

ارتفاع جديد فى أسعار هيونداي النترا HD في مصر

أمين مجلس الدولة يكشف موعد تسلم القاضيات العمل رسميا

لتسهيل الإجراءات.. بدء عمل وحدات المرور المتنقلة لاستخراج التراخيص في 5 محافظات|تفاصيل

يوفنتوس يفوز على فيورنتينا 1-0 في نصف نهائي كأس إيطاليا

ليفربول لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه على نورويتش سيتي

أكبر طرح بالبورصة|العاصمة الإدارية تكشف موعد طرح أسهم الشركة.. وتؤكد: تنفيذ 80% من المرحلة الأولى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرض لأول مرة وديانا تتصدر القائمة.. معرض صور نادرة للعائلة الملكية البريطانية

أبرزهم فاتن حمامة وزهرة العلا.. هكذا روجت فنانات الزمن الجميل للسجائر؟|صور

حامل الكرات المغربي مدعو لزيارة مصر.. ماذا ينتظره من مفاجآت؟

تطور خطير.. ماذا يعني تحريك روسيا لغواصاتها وصواريخها النووية؟

فيديو

لعب مع الأطفال وتذوق الملوخية والعكاوي..شاهد كيف يقضي كوسكال بابا رحلته في القاهرة..فيديو

«كنائس ومساجد وعايز الناس تتحرك».. ماذا قال الرئيس عن كرداسة وبولاق وناهيا|"فيديو"

بثينة رشوان فى ندوة صدى البلد: رفضت الزواج من مخرج "المال والبنون" فاستبعدني.. اتجهت للبيزنس ونجحت.. وإنتاج أعمال مسرحية مشروعي المقبل

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب .. وحقيقة ارتباط ويجز .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

اﻟﻤﺰﻳﺪ