مصر تؤكد أن الاتفاق حول سد النهضة يحقق التكامل الإقليمي والأمم المتحدة تطالب روسيا بإنهاء الحرب في أوكرانيا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الخارجية المصرية: استمرار جهود سفارات مصر بدول الجوار الأوكراني لتقديم الدعم لمواطنينا العابرين للحدود الأوكرانية

ملك البحرين: السعودية هي الركيزة الأساسية لاستقرار المنطقة وصمام أمانها

بلينكن: واشنطن مستعدة لدعم الجهود الدبلوماسية لوقف القتال في أوكرانيا

ماكرون: سأبقى على اتصال مع بوتين لإقناعه بالتخلي عن السلاح

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية قوله إن السفارات في عواصم الدول المجاورة لأوكرانيا تعمل على تيسير كافة أشكال المساعدة المتاحة لمواطنينا، والاطمئنان على كافة جوانب أحوالهم المعيشية، والعمل على توفير تنقلاتهم من النقاط الحدودية إلى العواصم.

وأوضحت أن السفارات المصرية قامت بإجراء كافة الاتصالات والتنسيق مع سلطات تلك الدول على مختلف المستويات في هذا الصدد، علاوة على تسكين المواطنين في الفنادق وأماكن الإقامة المؤقتة لهم.

وقالت صحيفة "الوطن" إن وزير الري المصري محمد عبدالعاطي شدد على ضرورة وجود تنسيق تام في ملء وتشغيل السدود الكبرى المنشأة على الأنهار الدولية، مضيفًا خلال لقاء آنيت ويبر مبعوث الاتحاد الأوروبي لشئون القرن الإفريق أن إصدار بيانات مغلوطة عن السد الإثيوبي، وإدارة السد بشكل منفرد، يؤدي إلى حدوث ارتباك في منظومة إدارة المياه في مصر والسودان، وإلحاق الضرر بدولتي المصب.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن السلطات المغربية أعلنت أنها اعتقلت شخصا‭ ‬مواليا لتنظيم داعش‭ ‬كان يخطط لهجمات ضد أجانب في المغرب.

وقالت "الجريدة" إن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قال إن السعودية هي الركيزة الأساسية لاستقرار المنطقة وصمام أمانها في مواجهة المخاطر والتهديدات.

وأضاف العاهل البحريني أن لقاءه مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يأتي "لبحث تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة، وذلك استمراراً للتنسيق والتشاور المتواصل لكل ما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين" وأكد أن مملكة البحرين تقف على الدوام في صف وخندق واحد مع المملكة العربية السعودية لإيمانها بوحدة الهدف والمصير، وأن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين، كما أكد أن المملكة العربية السعودية هي الركيزة الأساسية لأمن المنطقة واستقرارها وصمام أمانها في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها.

دوليًا، أفادت "القبس" بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أكد أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم الجهود الدبلوماسية لأوكرانيا لضمان وقف لإطلاق النار مع روسيا، في وقت تعقد جولة ثانية من المفاوضات بين البلدين، الخميس.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي: نترك الباب مفتوحا لمخرج دبلوماسي، لكن ”التوصل إلى ذلك يكون أكثر صعوبة في ظل دوي إطلاق النار وتقدم الدبابات".

ونقلت "الوطن" عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قوله إنه عازم على البقاء على اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بهدف إقناعه بالتخلي عن السلاح بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وأضاف الرئيس الفرنسي: "لسنا في حرب ضد روسيا"، مؤكدًا بالقول: "إننا اليوم إلى جانب جميع الروس الذي يرفضون أن تُشن حرب جائرة باسمهم، ويتحلون بروح المسؤولية، وشجاعة الدفاع عن السلام، ونعلم جميعًا ما يربطنا بالشعب الروسي الذي بذل تضحيات كبيرة خلال الحرب العالمية الثانية لإنقاذ أوروبا من الجحيم".