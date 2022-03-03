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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس الشيوخ:مصر تخطو خطى حثيثة نحو تقوية العلاقات مع جميع الدول الأفريقية

عبد الوهاب عبد الرازق
عبد الوهاب عبد الرازق يلتقي رئيس مجلس النواب المغربى

التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، راشيد الطالبى العلمى، رئيس مجلس النواب المغربى، بمقر مجلس النواب اليوم، الخميس.

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ورحب العلمى بوفد مجلس الشيوخ المصرى، مشددا على أهمية التواصل بين المجلسين استثمارا للعلاقات القوية بين كل من مصر و المغرب.

وطالب "العلمى" المستشار "عبد الرازق" بمساندة مصر للمغرب فى البرلمان الأفريقى، واستجاب له على الفور رئيس الشيوخ، معرباً عن مساندة مصر للمغرب على جميع المستويات، قائلا: "إن وجود مصر هو وجود للمغرب ووجود المغرب وجود لنا".

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فيما أكد المستشار "عبد الرازق" أهمية الدور الذى تقوم به مصر لإعادة العلاقات على الطريق السوى والقويم لكى تقاوم كل ما يحاك لها، فى ضوء ما تمتاز به العلاقة من خصوصية فى جميع المجالات بين البلدين.

وقال إن العلاقة وطيدة بين البلدين على مر التاريخ، مشيرا إلى المواقف التى ساندت فيها مصر المغرب والعكس فى العديد من المواقف التاريخية.

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وأضاف "عبد الرازق" أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تخطو بخطى حثيثة نحو تقوية العلاقات مع جميع الدول الأفريقية، مشددا على أن هناك العديد من  القضايا القومية والأساسية المشتركة بين مصر والمغرب، فالتاريخ الحضارى والسياسى للبلدين ممتد ومشترك.

حضر اللقاء المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، والنائب عفت السادات.

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