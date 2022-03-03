محافظ الشرقية يوجه بسرعة الانتهاء من إنشاء نفق المشاه والحديقة العامة بههيا

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال إنشاء نفق مشاه أسفل السكة الحديد بمدينة ههيا، والمُقام بتكلفة 10 ملايين جنيه وبنسبة تنفيذ 85٪، ليمثل محوراً مرورياً جديداً يُساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة، ويعمل على تفادي حوادث القطارات للحفاظ على أرواح المواطنين.

كما شهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة ههيا تفقد أعمال الإنشاء الجارية بالحديقة العامة، ومشتل 30 يونيو، والمقامين على مساحة 3500 متر بديلاً عن مقلب القمامة بمدخل المدينة والمتاخم للكتلة السكنية، وذلك منعاً لانتشار الأمراض والتلوث البيئي وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

واطمأن المحافظ على نسب تنفيذ الأعمال بالحديقة، والتي شملت الانتهاء من أعمال الحفر وإنشاء سور حول الحديقة بطول 430 مترا، حيث من المقرر أن تقام الحديقة على مساحة ٢٤٠ م طول وعرض ٢٠ م محاطة بسور شجري (سياج أخضر)، بالإضافة إلى تركيب نجيل مزود بالري بالرشاشات وغرس أحواض الزهور الملونة، ووضع مقاعد ثابتة لاستقبال المواطنين والزائرين للاستراحة عليها ليصبح متنفساً ومتنزهات عاماً لأهالي المدينة.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال إنشاء الحديقة العامة والمشتل لاستعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

وأكد المحافظ أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات التي يحتاج إليها المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.