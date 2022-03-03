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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: فتح باب الترشح للعمل بـ لجان وكنترولات الثانوية العامة 2022

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، على إتاحة تسجيل استمارة 1 سرى عبر موقع الوزارة الخاص لجميع العاملين بالمدارس الثانوية والإعدادية ودواوين المديريات والإدارات التعليمية علي مستوى الجمهورية؛ للترشح للعمل بلجان سير امتحانات الثانوية العامة 2022، وكذا أعمال تقدير الدرجات في امتحانات الثانوية العامة 2022، طبقا للمجموعة النوعية لوظائف الكادر ( قانون 5 15 لسنة ۰۷ ۲۰)،  وذلك للفئات المنوط بها الترشح للعمل كمراقبين ، وملاحظين ، و أعضاء تكنولوجيا المعلومات ، الخ.

استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2022

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب عاجل اليوم، الخميس، أن هذا الإجراء يأتي حرصا من الوزارة بصفة عامة والإدارة العامة للامتحانات بصفة خاصة على الإعداد الجيد لجميع اعمال امتحانات الثانوية العامة 2022 ، و تنفيذا لتعليمات وزيرالتربية والتعليم لبدء الاستعداد لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2022 .

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التعليم : اليوم .. آخر موعد لتسليم استمارات امتحانات الثانوية العامة في المدارس

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ننشر محاور استراتيجية تطوير التعليم الفني وأهداف زيادة مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وفي هذا الإطار ألزمت وزارة التربية والتعليم مديري مديريات التربية والتعليم  بما يلی: 
 

  • التنبيه على مديري عموم الإدارات التعليمية التابعين لكل مديرية بسرعة اخطار جميع المدارس الثانوية و الاعدادية بهذا الاجراء
  • التنبيه بأن التسجيل لايقتصر على المدارس الثانوية والاعدادية فقط ، بل يمتد ليشمل العاملين بدواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية

وبالنسبة لـ طلاب الثانوية العامة 2022  ، أعلنت وزارة التربية والتعليم أن اليوم الخميس الموافق 3 مارس 2022 ، سيكون آخر موعد لتسليم الاستمارات الالكترونية للتقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 من الطلاب المنتظمين إلى المدارس. 

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه بالنسبة لطلاب الثانوية العامة 2022 الدارسين بنظام "المنازل" فمن المقرر أن يكون آخر موعد لتسليم الاستمارات الالكترونية للتقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 للمدارس هو الخميس الموافق 7 ابريل 2022 .

وشددت وزارة التربية والتعليم على طلاب الثانوية العامة 2022 بضرورة الالتزام بهذه المواعيد السابق ذكرها ، مشيرةً إلى أنه لن يتم قبول استمارة من أي طالب ثانوية عامة 2022 تخلف عن هذه المواعيد مهما كانت الأسباب.

وعلى جانب آخر ، انتشرت خلال الساعات الأخيرة رسالة مجهولة المصدر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تناشد طلاب الثانوية العامة 2022 بتوصيل التابلت بالإنترنت لتحميل منصة امتحان جديدة تدعى  Gamma learning قيل أنها مختلفة عن منصة الأعوام السابقة ، يتم تحميلها تمهيدا لاجراء امتحان تجريبي فى شهر مارس .

ومن جانبه حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الجدل المثار بين طلاب الثانوية العامة 2022 حول هذه الرسالة المتداولة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، مؤكداً عدم صحتها نهائيا .

وقال وزير التربية والتعليم : لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شيئا عن منصات امتحان جديدة لطلاب الثانوية العامة 2022 او امتحانات تجريبية او تحديث للتابلت ، وكل ما يتم تداوله على السوشيال ميديا اجتهادات وتسريبات لسنا مسؤولون عنها.

وأضاف وزير التربية والتعليم : كما قلنا سابقا سوف تعلن الوزارة التفاصيل الرسمية بخصوص امتحانات الثانوية العامة 2022 في موعد يتم تحديده لاحقا .

وقال وزير التربية والتعليم : لن نرد مرةً أخرى على ما يتم تداوله على المواقع طالما لم تعلنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على صفحاتها الرسمية.

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