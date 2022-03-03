تشغيل محطة رياح غرب بكر لإنتاج ألف ميجاوات ساعة سنوياً

قال فيصل عيسي المدير العام لشركة ليكيلا مصر ، أن محطة طاقة رياح غرب بكر بدأت في الإنتاج وتصل القدرات المنتجة سنوياً من المشروع بنحو ١٠٠٠ ميجاوات ساعة سنوياً.

وأضاف خلال حفل افتتاح محطة الرياح بحضور وزير الكهرباء، أن شركة ليكيلا تسعي لزيادة استثماراتها في مصر خلال الثلاث سنوات المقبلة في مجال إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة.

وتصل القدرات الإجمالية لمحطة طاقة رياح غرب بكر ٢٥٠ ميجاوات، ونفذت المحطة شركة سيمنس جاميسا، وبدأ التشغيل التجاري للمشروع منذ شهرين.

وتأتي محطة غرب بكر في إطار خطة مصر لتنويع مصادر الطاقة المتجددة وزيادة مشروعاتها لتقليص الانبعاثات الكربونية وزيادة قدرات الطاقة النظيفة.

ومن المقرر أن يدخل عدد كبير من مشروعات الطاقة المتجددة للخدمة في العام الجاري قبل انعقاد قمة المناخ المقبلة في مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل.