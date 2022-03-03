عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مصدر كبير للحديد.. ماهو بروتين البازلاء وفوائده؟

صدى البلد

أصبح البحث عن الأكل الصحي من أكثر الاهتمامات لدي ربات المنزل  ، فإن الناس في جميع أنحاء العالم يختارون الأطعمة النباتية بحماس أكبر من أي وقت مضى.

فإن  البازلاء هي المفضلة في العديد من المطابخ ، ولكن بدلاً من استخدامها ببساطة، فإن "بروتين البازلاء" يعتبر مفضلا من قبل الكثيرين.

وبروتين البازلاء مشتق من البازلاء ، وهو نوع من العدس ، ويستخدم كمكمل في البروتين والمخفوقات والعصائر ومشروبات الطاقة. 

خبيرة تجميل: هيرا كاريزما الأصفر أول بروتين يعالج شعر الأطفال المجعد

يارا زغلول تكشف عن منتج بروتين طبيعي لشعر الأطفال| فيديو

فإنها تساعد على زيادة محتوى البروتين في كل ما تتناوله وهو مناسب تمامًا ، بغض النظر عن متطلبات نظامك الغذائي ، نظرًا لأنه نباتي وخالي من الغلوتين".

وتحتوي البازلاء على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تعتبر مثالية لإصلاح وإعادة بناء أنسجة العضلات بعد التدريبات الصارمة. عندما تتمزق أنسجة عضلاتك بعد التمرين ، يوفر بروتين البازلاء إمدادًا فوريًا بالأحماض الأمينية الصحيحة.

 يساعدك على الشعور بألم أقل وتعب.

 فإنه مصدر كبير للحديد وبروتين عالي الجودة.

يمد الجسم بالعديد من الإنزيمات: بروتين البازلاء رائع في تزويدك بإمداد قوي وثابت من الإنزيمات التي يستخدمها جسمك لإنتاج الطاقة ونقل العناصر الغذائية وغير ذلك. يساعد المقدار الثابت جسمك على تنفيذ المهام الرئيسية بسهولة. 

علاوة على ذلك ، فإن بروتين البازلاء سهل على الأمعاء.

* يعمل مع كل أنواع الحمية: نباتي طبيعي وخالي من الغلوتين ، بروتين البازلاء خالي من أي مكونات مسببة للحساسية.

 إنه خالي من القمح والبيض والفول السوداني ويحتوي فقط على البازلاء النقية. يعمل مع جميع الحميات.

 يمكن أن يكون فاتح للشهية أيضًا.

* مفيد للقلب: يساعد البروتين الموجود في البازلاء على تقليل نسبة الكوليسترول وحتى خفض ضغط الدم ، كل ذلك بينما يكون مريحًا على الكلى. 

إنه رائع لمن يعانون من أمراض القلب الأساسية. بروتين البازلاء أيضًا خالي من بعض الإضافات المزعجة الموجودة في مصل اللبن أو المصادر التقليدية للبروتين.

* يساعد على التحكم في اندفاع الأكل والوزن: فهو يساعد على تنظيم الشهية ويساعد في إنقاص الوزن. 

إنه عنصر منخفض السعرات الحرارية وخالي من الدهون الضارة وغير الصحية. 

البازلاء بروتين البازلاء بروتين محتوى البروتين فاتح للشهية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علاقة غير شرعية مع حماته.. مقتل عامل على يد خال زوجته في المنوفية

استشاري الصناعات الغذائية: بودرة الكنافة تستخدم في صناعة البسكويت وتسبب أمراض خبيثة..فيديو

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

أهان المجتمع بفتوى غريبة.. سبب استدعاء الشيخ مبروك عطية للتحقيق في نقابة الإعلاميين

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-3-2022

اتفاق روسي أوكراني بوقف إطلاق النار لإجلاء المدنيين

مستشار الرئيس : استمرار منع موائد الرحمن في رمضان 2022 |فيديو

انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. فيديو

ترشيحاتنا

للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية.. طرح جديد للإسكان بمدينة بدر بمقدم 35 ألف جنيه

عقوبات ومكافآت.. قرارات إدارة الإسماعيلي لتصحيح المسار

رئيس الشيوخ: مصر حريصة على دعم علاقاتها مع جميع الدول الأفريقية..صور

محمد صلاح متأثرا: لو مت اليوم سأكون حققت كثيرا من أمنياتي

محمد صلاح: شرف لي ارتداء قميص مصر..وهناك مباراة لن أنساها

مادة كيميائية حارقة.. تحذير من وصفة محظورة في صناعة الكنافة الرمضانية |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفها النقاد بصاروخ الفن الصاعد.. كم عدد الرجال في حياة سهير رمزي وأقرب أزواجها إليها؟

هل يفعلها ويشتري نادي تشيلسي؟.. من هو رجل الأعمال المصري لطفي منصور؟

الشتاء راجع تاني.. الأرصاد الجوية تكشف سبب التقلبات وحالة طقس الجمعة

طريقة تخليل البصل استعدادا لشهر رمضان

فيديو

إحالة الدكتور مبروك عطية والإعلامي شريف عامر للتحقيق.. تعرف على السبب.. فيديو جراف

تخلى عنها .. تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم و المنتج هشام جمال

المحكمه تعطي لقب "عزباء" لكيم كارداشيان

لم ينفذ الحكم.. إنهاء قضية مذبحة المرج ووفاة الأب قاتل أبنائه الثلاثة|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ