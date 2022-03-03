مصدر كبير للحديد.. ماهو بروتين البازلاء وفوائده؟

أصبح البحث عن الأكل الصحي من أكثر الاهتمامات لدي ربات المنزل ، فإن الناس في جميع أنحاء العالم يختارون الأطعمة النباتية بحماس أكبر من أي وقت مضى.

فإن البازلاء هي المفضلة في العديد من المطابخ ، ولكن بدلاً من استخدامها ببساطة، فإن "بروتين البازلاء" يعتبر مفضلا من قبل الكثيرين.

وبروتين البازلاء مشتق من البازلاء ، وهو نوع من العدس ، ويستخدم كمكمل في البروتين والمخفوقات والعصائر ومشروبات الطاقة.

فإنها تساعد على زيادة محتوى البروتين في كل ما تتناوله وهو مناسب تمامًا ، بغض النظر عن متطلبات نظامك الغذائي ، نظرًا لأنه نباتي وخالي من الغلوتين".

وتحتوي البازلاء على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تعتبر مثالية لإصلاح وإعادة بناء أنسجة العضلات بعد التدريبات الصارمة. عندما تتمزق أنسجة عضلاتك بعد التمرين ، يوفر بروتين البازلاء إمدادًا فوريًا بالأحماض الأمينية الصحيحة.

يساعدك على الشعور بألم أقل وتعب.

فإنه مصدر كبير للحديد وبروتين عالي الجودة.

يمد الجسم بالعديد من الإنزيمات: بروتين البازلاء رائع في تزويدك بإمداد قوي وثابت من الإنزيمات التي يستخدمها جسمك لإنتاج الطاقة ونقل العناصر الغذائية وغير ذلك. يساعد المقدار الثابت جسمك على تنفيذ المهام الرئيسية بسهولة.

علاوة على ذلك ، فإن بروتين البازلاء سهل على الأمعاء.

* يعمل مع كل أنواع الحمية: نباتي طبيعي وخالي من الغلوتين ، بروتين البازلاء خالي من أي مكونات مسببة للحساسية.

إنه خالي من القمح والبيض والفول السوداني ويحتوي فقط على البازلاء النقية. يعمل مع جميع الحميات.

يمكن أن يكون فاتح للشهية أيضًا.

* مفيد للقلب: يساعد البروتين الموجود في البازلاء على تقليل نسبة الكوليسترول وحتى خفض ضغط الدم ، كل ذلك بينما يكون مريحًا على الكلى.

إنه رائع لمن يعانون من أمراض القلب الأساسية. بروتين البازلاء أيضًا خالي من بعض الإضافات المزعجة الموجودة في مصل اللبن أو المصادر التقليدية للبروتين.

* يساعد على التحكم في اندفاع الأكل والوزن: فهو يساعد على تنظيم الشهية ويساعد في إنقاص الوزن.

إنه عنصر منخفض السعرات الحرارية وخالي من الدهون الضارة وغير الصحية.