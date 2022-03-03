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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توظيف بيئة تعلم رقمية لتنمية المفاهيم الاقتصادية.. رسالة ماجستير بتربية طنطا

تدشين رسالة الماجستير
تدشين رسالة الماجستير للباحث صبري الدسوقي يحصل على ماجستير

حصل الباحث صبري محمد الدسوقي أبو علي، وكيل المديرية بالغربية اليوم ، على درجة الماجستير فى التربية تخصص المناهج وطرق تدريس العلوم التجارية بتقدير امتياز عن رسالته الاكاديمية تحت عنوان ”( توظيف بيئة تعلم رقمية لتنمية المفاهيم الاقتصادية المعاصرة والوعى السياحي لدى طلاب المدارس الثانوية الفندقية ).

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جاء ذلك خلال المناقشة البحثية التى اقيمت بكلية بكلية التربية جامعة طنطا بحضور الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والدكتور السيد العراقى مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية والأستاذ محمد فتوح مدير إدارة الأمن بالمديرية والأستاذ أسامة الشاعر مدير إدارة شئون الطلبة بالمديرية، والأستاذ محمد الهمشرى رئيس مجلس الأمناء بالمديرية.

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وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور برهامي عبد الحميد زغلول أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم التجارية المتفرغ بكلية التربية جامعة طنطا "رئيسا ومشرفا " ، والأستاذ الدكتور يسرى طاحون أستاذ الاقتصاد المتفرغ بكلية التجارة جامعة طنطا  "مناقشا خارجيا " والأستاذ الدكتور أبو اليزيد الصاوى أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم التجارية المتفرغ بكلية التربية جامعة حلوان "مناقشا خارجيا " والدكتورة حنان ابو المجد كمان أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم التجارية المساعد بكلية التربية جامعة طنطا  "مشرفا ".

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وأثنت لجنة الحكم والمناقشة على موضوع الرسالة وعلى الجهد المبذول من جانب الباحث وأبرزوا القيمة العلمية للبحث.

وقدم وكيل الوزارة و الحضور التهاني للأستاذ صبري الدسوقي، للحصول على درجة الماجستير بامتياز متمنيين له دوام التوفيق والنجاح.

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