هل يجوز تقليب صفحات المصحف أثناء الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

"هل يجوز تقليب صفحات المصحف أثناء الصلاة؟" سؤال ورد للدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية.

أجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلًا: « يجوز تقليب صفات المصحف أثناء الصلاة ما لم تكثر هذه الحركات بشكل مبالغ فيه».

وفي فتوى سابقة أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن من مبطلات الصلاة سواء أكانت فرضًا أم نفلًا، العمل الكثير المتوالي.

وأشارت « الإفتاء» إلى أن تقليب صفحات المصحف الشريف لا تبطل به الصلاة؛ لأنه عملٌ يسيرٌ عرفًا، ولكن على المصلِّي أن يقتصر في ذلك على أقل حركةٍ يتم بها الغرض من غير مجاوزةٍ أو زيادة.

وأضافت الدار أن الشافعية حددوا هذا العمل، بثلاث حركات، كثلاث خطواتٍ، عمدًا أو سهوًا، ولو كانت الحركات الثلاث أو الأكثر بأعضاء متعددة؛ كأن حَرّك المصلي رأسه ويديه ولو من أجناس أفعال متعددة كخطوة وضربة وخلع نعل، ويُحسَبُ ذَهابُ اليدِ وعودها مرة واحدة ما لم يَسكن المُصَلِّي بينهما ويُحسَبُ رَفعُ الرِّجل مرة سواء أعادت إلى موضعها أم لا، أما ذهابها وعودها فمرتان، ومثل العمل الكثير: الوثبة الفاحشة -أي القفزة-، وكذا تحريك كل بدنه أو معظمه ولو من غير نقل قدمَيه.