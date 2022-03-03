عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: نحرص علي تقديم خدمات متميزة لطلاب المدن الجامعية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تحرص جامعة حلوان على تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية لطلاب المدن الجامعية وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الاستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ خالد زكي مدير عام المدن الجامعية.

وصرح الدكتور ممدوح مهدى القائم باعمال رئيس جامعة حلوان  على حرص قيادات الجامعة على المتابعة الدورية لطلاب المدن الجامعية والاستماع الى ارائهم فى مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة لهم، بالإضافة إلى متابعة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين داخل المدن الجامعية.


جدير بالذكر انه يطلق مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان العديد من اللقاءات و الندوات الأون لاين لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من أعضاء هيئة التدريس و الإداريين و الطلاب بالجامعة  و لتعريفهم بالمنح المقدمة من العديد من الدول و  كيفية الاشتراك بها .


وقد أعلن مكتب العلاقات الدولية لطلاب مرحلة الدراسات العليا ماجستير بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم لمنحة "  the qalaa holding scholarship “ الجامعي 2022- 2023.

وأفاد مكتب العلاقات الدولية بأن المنحة  تهدف لبناء مهنين ذوي كفاءات عالية للمساعدة في نمو و تطوير المجتمعات

وأوضح مكتب العلاقات الدولية انه علي طلاب الدراسات العليا بدرجة الماجستير  بكليات جامعة حلوان  الراغبين في الحصول علي المنحة سرعة تقديم الاوراق المطلوبة في موعد اقصاه ١٥ ابريل ٢٠٢٢.

وأشار مكتب العلاقات الدولية ان المنحة تعمل علي تحسين المستوي البحثي للدارسين  و اكسابهم الخبرات المختلفة  و تطوير مهاراتهم البحثية .

 

جامعة حلوان المدن الجامعية الخدمات رئيس جامعة حلوان الدراسات العليا الاجراءات الوقائية الإجراءات الوقائية والاحترازية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كوريا الشمالية تستعد للحرب بعد تدهور العلاقات بين الغرب وروسيا

علاقة غير شرعية مع حماته.. مقتل عامل على يد خال زوجته في المنوفية

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

أهان المجتمع بفتوى غريبة.. سبب استدعاء الشيخ مبروك عطية للتحقيق في نقابة الإعلاميين

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-3-2022

تراجع مستمر .. الصحة: تسجيل 1261 حالة إيجابية بفيروس كورونا .. و17وفاة

استشاري الصناعات الغذائية: بودرة الكنافة تستخدم في صناعة البسكويت وتسبب أمراض خبيثة..فيديو

16 مارس موعد طرح شقق سكنية جديدة ..وجدية الحجز 35 ألف جنيه

ترشيحاتنا

الحرب الروسية الأوكرانية|هل تنجح الوساطة العربية فيما فشل به الغرب وتنهي الأزمة؟

جريمة غامضة في الهرم.. العثور على جثة كويتي مقطعة نصفين بمنور عقار

تعرف على الطرق البديلة.. إغلاق شارع الهرم بشكل كلي من المريوطية لميدان الجيزة

القاهرة للدراسات الاقتصادية: مصر بها اكتفاء من القمح لمدة 5 شهور. والصوامع قللت الهدر.. فيديو

مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية على رأس وفد حكومي لبحث فرص التعاون مع جيبوتي | صور

العروس المتمردة.. كيف تسببت سناء يونس في وفاة فؤاد المهندس ولماذا رفضت إعلان زواجها من المليجي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء وهاني شاكر يحيي حفل الافتتاح

العروس المتمردة.. كيف تسببت سناء يونس في وفاة فؤاد المهندس ولماذا رفضت إعلان زواجها من المليجي؟

وصفها النقاد بصاروخ الفن الصاعد.. كم عدد الرجال في حياة سهير رمزي وأقرب أزواجها إليها؟

هل يفعلها ويشتري نادي تشيلسي؟.. من هو رجل الأعمال المصري لطفي منصور؟

فيديو

من لديهم خبرة عسكرية.. الرئيس الأوكراني يطلق سراح السجناء.. فيديو جراف

رياح وأتربة.. هيئة الأرصاد تحذر من حالة طقس الفترة المقبلة

لصالح ضحايا أوكرانيا.. بيع نادي تشيلسي ورجل أعمال مصري مرشح لشرائه

إحالة الدكتور مبروك عطية والإعلامي شريف عامر للتحقيق.. تعرف على السبب.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ