جامعة حلوان: نحرص علي تقديم خدمات متميزة لطلاب المدن الجامعية

تحرص جامعة حلوان على تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية لطلاب المدن الجامعية وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الاستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ خالد زكي مدير عام المدن الجامعية.

وصرح الدكتور ممدوح مهدى القائم باعمال رئيس جامعة حلوان على حرص قيادات الجامعة على المتابعة الدورية لطلاب المدن الجامعية والاستماع الى ارائهم فى مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة لهم، بالإضافة إلى متابعة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين داخل المدن الجامعية.



جدير بالذكر انه يطلق مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان العديد من اللقاءات و الندوات الأون لاين لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من أعضاء هيئة التدريس و الإداريين و الطلاب بالجامعة و لتعريفهم بالمنح المقدمة من العديد من الدول و كيفية الاشتراك بها .



وقد أعلن مكتب العلاقات الدولية لطلاب مرحلة الدراسات العليا ماجستير بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم لمنحة " the qalaa holding scholarship “ الجامعي 2022- 2023.

وأفاد مكتب العلاقات الدولية بأن المنحة تهدف لبناء مهنين ذوي كفاءات عالية للمساعدة في نمو و تطوير المجتمعات

وأوضح مكتب العلاقات الدولية انه علي طلاب الدراسات العليا بدرجة الماجستير بكليات جامعة حلوان الراغبين في الحصول علي المنحة سرعة تقديم الاوراق المطلوبة في موعد اقصاه ١٥ ابريل ٢٠٢٢.

وأشار مكتب العلاقات الدولية ان المنحة تعمل علي تحسين المستوي البحثي للدارسين و اكسابهم الخبرات المختلفة و تطوير مهاراتهم البحثية .