الميكانيكي بيقولك .. تتعدد النصائح الفنية الخاصة بعالم ميكانيكا السيارات، مثل أعطال منظومة المحرك، ودورة التبريد التي تشمل حركة الردياتير وقربة المياه ومروحة السيارة، بالإضافة إلى سيور الحركة، وزيت المحرك وناقل الحركة، وغيرها الكثير من العناصر الفنية الأساسية داخل السيارة ومنها "فلتر الهواء".

وفي إطار هذا الموضوع وتحت عنوان الميكانيكي بيقولك، يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أفضل النصائح الخاصة بفلتر الهواء بالسيارة وبعض النقاط الخاصة بكافة فلاتر السيارة.

أهمية فلتر الهواء بالسيارة

1 – يعمل فلتر الهواء على خلق المناخ المناسب لعملية الاحتراق، حيث يدخل الهواء لكي يختلط بالوقود ثم تبدأ دورة التشغيل في ممارسة عملها بشكل طبيعي.

2 – لكي تكون عملية الاحتراق مثالية يجب أن تكون خالية من الشوائب والغبار والأتربة، وهي الوظيفة الرئيسية لفلتر الهواء ولذلك يجب أن نهتم به جيدًا.

3 – يعمل فلتر الهواء أيضا على حجب الحشرات الدقيقة، وتطاير حبوب اللقاح وأوراق الشجر، والتي تعيق من حركة دورة الاحتراق عند وصولها بالداخل.

الميكانيكي بيقولك .. متى يتم تغيير فلتر الهواء للسيارة

طرق الاهتمام بفلتر الهواء

من الضروري أن نقوم بتنظيف فلتر الهواء من وقت إلى آخر، وذلك باستخدام مسدس الهواء فقط، والذي يقوم بنفض الأتربة والغبار وإزالتهم تمامًا، والابتعاد عن تنظيفه بالمياه.

يجب أن نقوم بمتابعة الحالة العامة بفلتر الهواء، مثل وجود تراكمات كبيرة أو تآكل بالطبقات الداخلية الخاصة به، بالإضافة إلى وجود عوامل التلف بالاطار الخارجي له.

من الأفضل أن نقوم بتغيير فلتر الهواء عند موعد الصيانة الدورية، مثل صيانة الـ 1000 كيلومتر إذا لزم الأمر، أو صيانة الـ 20000 الف كيلومتر بحد اقصى، ويفضل أيضًا أن نقوم باقتناء المنتج الأصلي والابتعاد عن المنتجات المقلدة.

فلاتر السيارة

توجد العديد من الفلاتر الخاصة بالسيارة وجميعها تقوم بنفس الوظيفة مع اختلاف موضع استخدامها، مثل فلتر التكييف الواقع اسفل درج التابلوه في الأغلب، وهو يعمل على تنقية الهواء للحصول على اعلى درجات النقاوة، بينما يلعب فلتر البنزين دورًا هامًا في فصل الشوائب والراسب التي تؤثر بالسلب على محرك السيارة، بالإضافة إلى فلتر زيت المحرك الذي يقوم بتصفية العوالق أيضا، كما يعمل فلتر زيت الفتيس على نفس القدرات الخاصة بالتنقية.